Η Μαρίνα Σπανού έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η Μαρίνα Σπανού, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και μία εκρηκτική εμφάνιση στο Λονδίνο για πρώτη φορά, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη.

Δίνει ραντεβού μαζί με την μπάντα της, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο Block33.

«Εκεί που οι πεζόδρομοι και τα ταξίδια δεν τελειώνουν, εκεί που η πόλη θα βράσει ξανά και θα ηχούν μουσικές που μας θυμίζουν τις Αυγουστιάτικες μας υποσχέσεις, εκεί που μετράμε τις νέες εποχές σε αυτοσχέδιους ουρανούς και σε καινούργιους χορούς, εκεί σε περιμένω

δική σου, Μ.»

Εισιτήρια: more.com