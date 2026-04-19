Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 40χρονο για απόπειρα κλοπής καυσίμων από όχημα και κατοχή ναρκωτικών δισκίων

Στη σύλληψη ενός 40χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Ευαγγελίστριας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να έχει παραβιάσει το καπάκι ρεζερβουάρ σταθμευμένου οχήματος, επιχειρώντας να αφαιρέσει καύσιμο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, επίσης, διαρροή αγνώστου υγρού από το σημείο των τροχών, καθώς ο δράστης είχε κόψει σωληνάκια με τη χρήση ψαλιδιού.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν εννέα ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν διέθετε την προβλεπόμενη ιατρική συνταγή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.