ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 40χρονο για απόπειρα κλοπής καυσίμων από όχημα και κατοχή ναρκωτικών δισκίων

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 40χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Ευαγγελίστριας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να έχει παραβιάσει το καπάκι ρεζερβουάρ σταθμευμένου οχήματος, επιχειρώντας να αφαιρέσει καύσιμο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, επίσης, διαρροή αγνώστου υγρού από το σημείο των τροχών, καθώς ο δράστης είχε κόψει σωληνάκια με τη χρήση ψαλιδιού.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν εννέα ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν διέθετε την προβλεπόμενη ιατρική συνταγή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Παπαστεργίου: Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα ώριμο και ανταγωνιστικό διαστημικό οικοσύστημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 λεπτά πριν

Τσουκαλάς: Αργά και υποκριτικά θυμήθηκε τη δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για Μακάριο Λαζαρίδη: “Η παραίτησή του υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Τραμπ: Το Ισραήλ είναι σπουδαίος σύμμαχος των ΗΠΑ, πολεμά σκληρά και ξέρει πώς να νικά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πότε κλείνουν οι αιτήσεις στο gov.gr για το Fuel Pass

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ρόδος: Παίκτης πλάκωσε στο ξύλο διαιτητή σε αγώνα εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ – Δείτε βίντεο