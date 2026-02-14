MENOY

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Η Ιουλία Καραπατάκη και σήμερα στο Block 33

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Ιουλία Καραπατάκη θα διασκεδάσει και σήμερα το κοινό στη Θεσσαλονίκη και στο Block 33.

Με ανανεωμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει αλλά και τα τραγούδια που έγραψαν για εκείνη ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Οδυσσέας Ιωάννου.Σταθερά δίπλα της και γύρω της μία μπάντα – φωτιά που συμβάλλει με την ενέργεια και το αστείρευτο κέφι στην ατμόσφαιρα των παραστάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BLOCK 33
26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκη
Προσέλευση: 21:00
Έναρξη 22:00

Εισιτήρια καθήμενων: 20€
Εισιτήρια ορθίων: 15€

Απαραίτητη η κράτηση μετά την αγορά των εισιτηρίων καθήμενων

Kρατήσεις στα τηλέφωνα – 2310 533533 (11:00 – 22:00) , 6949950530

Εισητήρια

Θεσσαλονίκη Ιουλία Καραπατάκη

