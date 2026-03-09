MENOY

Θεσσαλονίκη: “Οριστικά κλειστό το θέμα μεταφοράς της ΔΕΘ στη Σίνδο” λέει ο Πρύτανης του ΔΙΠΑΕ

|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΔΗΣ

Κατηγορηματικά αντίθετος εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος, Σταμάτης Αγγελόπουλος για το θέμα της μετακίνησης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.

Κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου στο δημαρχείο στο πλαίσιο της Πορείας Μνήμης με τίτλο «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη-Άουσβιτς 83 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου συρμού», ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μπει σε συζήτηση για παραχώρηση χώρων του ιδρύματος ώστε να γίνει μετεγκατάσταση της ΔΕΘ. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: “είμαι ξεκάθαρος, το θέμα έχει κλείσει” ενώ σημείωσε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση του χώρου για τους φοιτητές με τη δημιουργία φοιτητικών εστιών.

Ο κ. Αγγελόπουλος χαρακτήρισε “φιλέτο” τη συγκεκριμένη έκταση του πανεπιστημίου και τόνισε ότι το ΔΙΠΑΕ είναι στη διαδικασία να δημιουργήσει εταιρεία αξιοποίησης της περιουσίας του ιδρύματος ενώ έχει ήδη ανατεθεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου master plan.

