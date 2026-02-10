Θεσσαλονίκη: Ο σπουδαίος Κώστας Γαβράς στο Ολύμπιον

Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες σκηνοθέτες όλων των εποχών, ο σπουδαίος Κώστας Γαβράς, θα βρεθεί στο Ολύμπιον για να παρουσιάσει το θρυλικό Ζ (1969), το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, στις 11:30, σε μια δωρεάν προβολή για το κοινό της πόλης (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Επιπλέον, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει στις αίθουσες του Φεστιβάλ τρεις πολυαναμενόμενες νέες ταινίες, μια ειδική προβολή για τον εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, που επιφυλάσσει δώρα για το κοινό, την τρίτη και τελευταία προβολή της ενότητας Fundamentals for Kids, αλλά και τη νέα προβολή του CineDoc.

Πιο αναλυτικά:

Την πολυβραβευμένη ταινία Ο μυστικός πράκτορας του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου, με τον Βάγκνερ Μόουρα να παραδίδει μια σαρωτική ερμηνεία. Τέσσερα βραβεία στο Φεστιβάλ των Καννών, δύο κερδισμένες Χρυσές Σφαίρες και τέσσερις οσκαρικές υποψηφιότητες.

Τα Ανεμοδαρμένη ύψη της Έμεραλντ Φένελ, με τη Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, σε μια τολμηρή και πρωτότυπη ματιά στο θρυλικό μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ.

Το εκθαμβωτικό ντοκιμαντέρ Το τραγούδι του δάσους από τον βραβευμένο φωτογράφο Βενσάν Μινιέ, ένα μυσταγωγικό ταξίδι που ενώνει τρεις γενιές και μας αποκαλύπτει την ποίηση του αθέατου κόσμου της άγριας ζωής. Στην προβολή της Παρασκευής 13/2, θα προηγηθεί σύντομη τοποθέτηση-παρουσίαση από μέλη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ».

Το υπέροχο love story της ταινίας Ο σωματοφύλακας (1992) του Μικ Τζάκσον, με την αξέχαστη Γουίτνεϊ Χιούστον και τον Κέβιν Κόστνερ, στην ειδική προβολή του Φεστιβάλ για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Έπειτα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί πριν την προβολή, ένας τυχερός/μία τυχερή θα κερδίσει δείπνο για δύο άτομα (πλήρες μενού + φιάλη κρασί) σε ένα από τα συνεργαζόμενα festival spots (Σάββατο 14/02, 21:00, Σταύρος Τορνές).

Το θρυλικό Ζ (1969), σε μια δωρεάν ειδική προβολή (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) που θα τιμήσει με την παρουσία του ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, ο οποίος θα παρουσιάσει την ταινία (Κυριακή 15/02, 11:30, Ολύμπιον).

Την καταληκτική προβολή της εκπαιδευτικής ενότητας Fundamentals for Kids, όπου θα απολαύσουμε μια συναρπαστική μεταφορά του διάσημου παραμυθιού Ο μικρός πρίγκιπας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, οι μικροί σινεφίλ θα ανακαλύψουν τον κόσμο της τεχνικής cut-out animation (Κυριακή 15/02, 12:00, Παύλος Ζάννας).

Τη νέα προβολή του CineDoc, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ Η καρδιά του ταύρου, το οποίο συνθέτει το πολυεπίπεδο πορτρέτο της καλλιτεχνικής ιδιοφυίας του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Στην προβολή θα παρευρεθεί και η σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή (Τετάρτη 18/02, 19:00, Σταύρος Τορνές).