Θεσσαλονίκη: Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του νέου κολυμβητηρίου στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ύστερα από αγώνες δεκαετιών, ένα έργο πνοής για το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και για τη Δυτική Θεσσαλονίκη ευρύτερα παίρνει σάρκα και οστά καθώς υπογράφηκε το πρωί της Τρίτης 03/03/2026 μεταξύ του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρου Κυρίζογλου και των αναδόχων του έργου «Κατασκευή Βιοκλιματικού/Ενεργειακά αυτόνομου Κολυμβητικού συγκροτήματος Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης». Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000,00€ εντάχθηκε στο «ΤΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2021-2025».

Το έργο θα είναι η πρώτη μεγάλη και σημαντική παρέμβαση της Ελληνικής πολιτείας στις αθλητικές υποδομές της Θεσσαλονίκης μετά από 50 χρόνια και η κατασκευή αυτού του υπερτοπικής σημασίας κολυμβητικού συγκροτήματος θα εξυπηρετεί, για τα αθλήματα του υγρού στίβου, όχι μόνο τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Θα είναι το μοναδικό πλήρες και λειτουργικό κολυμβητικό συγκρότημα της πόλης με βατήρα καταδύσεων 10 μ. στο οποίο θα μπορούν να διεξαχθούν διεθνείς αγώνες.

Το νέο κολυμβητήριο θα εξυπηρετεί τα 4 αθλήματα του υγρού στίβου, συγκροτείται δε από κλειστούς και ανοικτούς χώρους κολύμβησης και συγκεκριμένα από:

κλειστή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων (25,00 x 50,00 μ.) με κερκίδες για 1.250 περίπου θεατές για τα αθλήματα της κολύμβησης, της συγχρονισμένης κολύμβησης, του waterpolo και των καταδύσεων,

κλειστή πισίνα εκμάθησης για παιδιά (10,00 x 12,50 μ.),

ανοικτή πισίνα (25,00 x 33,00 μ.) με κερκίδες για περίπου 450 θεατές για τα αθλήματα της κολύμβησης, της συγχρονισμένης κολύμβησης και του waterpolo.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους χώρους για την εξυπηρέτηση των αθλούμενων, των θεατών και των δημοσιογράφων. Σε όλους τους χώρους προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης για ΑμεΑ.

Το κολυμβητήριο χωροθετείται στο πρώην στρατόπεδο “Μέγας Αλέξανδρος” σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί από το Γ.Π.Σ. Θεσσαλονίκης ως χώρος “διαδημοτικός – υπερτοπικός πυρήνας Β΄ αθλητικών εγκαταστάσεων”.

Θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο συνολικής επιφανείας 16.100 m², που έχει δημιουργηθεί ως “χώρος εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου – πλατεία – ανοικτά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις” . Ήδη το Δημοτικό Στάδιο, το κλειστό Γυμναστήριο Στίβου, το κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών (ΕΑΚ) και ανοικτά βοηθητικά γήπεδα βρίσκονται σ’ αυτό το χώρο.

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη τα πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης είναι: Κάλυψη: 8.014,58 m² και Δόμηση: 10.283,69 m² με 152 πραγματοποιούμενες θέσεις στάθμευσης (96 θέσεις απαιτούμενες).

Ενεργειακά αυτόνομος σχεδιασμός

Για την εξοικονόμηση ενέργειας όλων των κτιρίων προβλέπεται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος με συγκεκριμένες δράσεις με στόχο να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας».

Εκτός όμως από τις γενικές κατευθύνσεις εξοικονόμησης ενέργειας που αφορούν όλα τα κτίρια, τα κλειστά κολυμβητήρια θεωρούνται εξαιρετικά ενεργοβόρα κτίρια και έχουν ιδιαιτερότητες που επιτάσσουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση του βιοκλιματικού-ενεργειακού σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό η ενεργειακή μελέτη βασίστηκε στη μελέτη αντίστοιχων κολυμβητηρίων που σχεδιάστηκαν με ενεργειακή σκοπιά. Μελετήθηκε το κλίμα της περιοχής, ώστε το κτίριο να αξιοποιεί τα κλιματικά δεδομένα, βελτιστοποιήθηκε το σύστημα των ανοιγμάτων, η ποιότητα των υαλοπινάκων, το σύστημα της ηλιοπροστασίας, και το μέγεθος και η κλίση των περσίδων με βάση ειδικές μελέτες ηλιασμού – σκιασμού, μελέτες για την ένταση του φυσικού φωτισμού και για την αποτροπή της θάμβωσης. Για την οριστικοποίηση των αποφάσεων σχεδιασμού και της διαστασιολόγησης των δομικών στοιχείων έγιναν θερμικές προσομοιώσεις και παραμετρική ανάλυση. Εξετάσθηκε η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου με συνθήκες πραγματικής λειτουργίας τόσο ως προπονητήριο όσο και όταν λειτουργεί με πλήθος θεατών στη διάρκεια των κολυμβητικών αγώνων.

Εκτός από τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Κουσενίδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γαβριήλ Παναγιωτίδης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Μαρία Αποστολίδου, ο Αντιδήμαρχος Ομογενών και Ελλήνων Παλλινοστούντων Μωυσής Αβραμίδης, ο Αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής Θεόδωρος Σιδηρόπουλος, η Αντιδήμαρχος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Ελένη Γκαγκαρίδου, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου κ. Αμβρόσιος Λαζαρίδης, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αθλητισμού κκ Γεώργιος Καζαντζίδης και Ευθύμιος Τεκτονίδης, ΚΑΠΗ & ΚΗΦΗ Μαρία Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Φαρμακείου και Εθελοντών Αγγελική Σεμερτζίδου, Πολιτισμού Ιωαννά Βαγγελάκη-Χάρμπαλη, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Μιχάλης Ραλλίδης, Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου Αριστείδης Αμανατίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αθανάσιος Παπαγεωργίου και εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας του έργου ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ κ. Αθανάσιος Σίψας και ο Γενικός και Τεχνικός Διευθυντής Απόστολος Μπακογιάννης.

Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινά η υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου που έχει προγραμματιστεί για τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση στον αθλητισμό, την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη, που αναβαθμίζει συνολικά τη Δυτική Θεσσαλονίκη και δημιουργεί νέες προοπτικές για τις επόμενες γενιές.