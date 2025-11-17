Θεσσαλονίκη: Τι απαντά ο Δήμος Θέρμης για το ΕΠΑΛ Βασιλικών – “Κανένα απολύτως πρόβλημα με τη στατικότητα του κτιρίου”

Ανακοίνωση με την οποία απαντάει σε δημοσιεύματα για το ΕΠΑΛ Βασιλικών εξέδωσε ο Δήμος Θέρμης.

Διαβάστε επίσης: Θεσσαλονίκη: Κατάληψη στο ΕΠΑΛ στα Βασιλικά – “Φοβόμαστε να μπούμε στο σχολείο, έχει μεγάλες ρωγμές” – Δείτε φωτο

Σε αυτή αναφέρεται ότι δεν υπάρχει “κανένα απολύτως πρόβλημα με τη στατικότητα του κτιρίου”, όπως διαβεβαιώνει το ΤΕΕ.

“Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ΕΠΑΛ Βασιλικών είναι μέρος ενός συγκροτήματος σχολικών κτιρίων στο οποίο στεγάζονται το Λύκειο Βασιλικών, το Γυμνάσιο Βασιλικών και το κλειστό γυμναστήριο Βασιλικών. Απ’ όλα αυτά τα κτίρια, εντοπίστηκε πρόβλημα στο κτίριο του ΕΠΑΛ το οποίο οφείλεται σε κακοτεχνία. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή το τμήμα του αύλειου χώρου που βρίσκεται περιμετρικά του σχολείου υπέστη καθίζηση μερικών εκατοστών με αποτέλεσμα να αποκολληθούν πλάκες πεζοδρομίου και σε ένα σημείο, σε μία από τις εξόδους του σχολείου η καθίζηση να είναι μεγαλύτερη λόγω εισροής υδάτων από τις υδρορροές”, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Δήμος Θέρμης.

Ο Δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος σε δήλωσή του κάνει λόγο για “άσκοπη ανησυχία σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικού”, ενώ τονίζει ότι “όσα ειπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες αδικούν και τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουμε ως Δήμος για να διατηρούμε τα 73 σχολεία μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση“.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης:

“Τις τελευταίες ημέρες δημοσιοποιήθηκαν εικόνες και βίντεο σχετικά με κάποιες κακοτεχνίες οι οποίες υπάρχουν στον αύλειο χώρο του ΕΠΑΛ Βασιλικών. Σε ορισμένα, μάλιστα, Μέσα Ενημέρωσης ακούστηκαν πράγματα και σενάρια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απεναντίας δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα αδικούν και τις άοκνες και διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος Θέρμης προκειμένου να διατηρεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τα 73 σχολικά κτίρια τα οποία βρίσκονται στα διοικητικά του όρια. Ειπώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν σκουριασμένοι σωλήνες σε πολύ κακή κατάσταση· ότι υπάρχει κίνδυνος να πέσει κάτι στο κεφάλι των παιδιών ή ακόμη και το ίδιο το κτίριο· και, τέλος, ότι το καλοκαίρι που υπήρχαν αυτές οι κακοτεχνίες “δεν είδαμε να ασχολείται κανείς”.

Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ΕΠΑΛ Βασιλικών είναι μέρος ενός συγκροτήματος σχολικών κτιρίων στο οποίο στεγάζονται το Λύκειο Βασιλικών, το Γυμνάσιο Βασιλικών και το κλειστό γυμναστήριο Βασιλικών. Απ’ όλα αυτά τα κτίρια, εντοπίστηκε πρόβλημα στο κτίριο του ΕΠΑΛ το οποίο οφείλεται σε κακοτεχνία. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή το τμήμα του αύλειου χώρου που βρίσκεται περιμετρικά του σχολείου υπέστη καθίζηση μερικών εκατοστών με αποτέλεσμα να αποκολληθούν πλάκες πεζοδρομίου και σε ένα σημείο, σε μία από τις εξόδους του σχολείου η καθίζηση να είναι μεγαλύτερη λόγω εισροής υδάτων από τις υδρορροές.

Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ο Δήμος Θέρμης ήταν να ελέγξει την έκταση και τις αιτίες αυτού του φαινομένου. Αυτό έγινε μέσω των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών οι οποίες διαπίστωσαν ότι το πρόβλημα οφείλεται σε κακοτεχνία κατά τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του σχολείου. Παράλληλα, εξονυχιστικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια του ΕΠΑΛ έκανε κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο ελέγχου της στατικής επάρκειας των σχολείων, με εντολή του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο πόρισμα των μηχανικών του ΤΕΕ, με ημερομηνία 19 Μαρτίου 2025 αναφέρεται -κι αυτό είναι το σημαντικότερο- ότι το κτίριο δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως θέμα στατικής επάρκειας. Πρόκειται, άλλωστε, για κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε πριν από μόλις δεκαπέντε χρόνια.

Οι ενέργειες του Δήμου

Όταν δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα “Μαριέτα Γιαννάκου” στο οποίο εντάχθηκαν διάφορα σχολεία ανά την επικράτεια με σκοπό να συντηρηθούν, ο Δήμος Θέρμης ζήτησε να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα τέσσερα σχολικά κτίρια. Μεταξύ αυτών ήταν και το ΕΠΑΛ Βασιλικών. Για το συγκεκριμένο σχολείο ζήτησε από τον ανάδοχο να κάνει δύο πράγματα: πρώτον να αποκαταστήσει αυτές τις κακοτεχνίες στον αύλειο χώρο του σχολείου και δεύτερον, να συντηρήσει το γήπεδο μπάσκετ και το γήπεδο βόλεϊ όπου κι εκεί υπήρξαν μικροπροβλήματα. Όταν τελείωσαν οι εργασίες, στις αρχές Σεπτεμβρίου, διαπιστώσαμε ως δημοτική αρχή ότι ο ανάδοχος ασχολήθηκε μόνον με τα δύο γήπεδα, αφήνοντας όπως ήταν τις κακοτεχνίες. Σημειώνεται ότι η επιλογή του αναδόχου, όπως και η επίβλεψη των εργασιών έγινε με ευθύνη της Κτηματικής Υπηρεσίας η οποία ήταν και ο κύριος του έργου.

Όταν διαπιστώθηκε ότι οι κακοτεχνίες δεν αποκαταστάθηκαν ο Δήμος Θέρμης ξεκίνησε τις διαδικασίες ανάθεσης αυτών των εργασιών σε άλλον εργολάβο, πληρώνοντας πλέον από ταμείο του. Οι διαδικασίες αυτές πράγματι καθυστέρησαν, ωστόσο, οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν ήδη κι αυτό το γνώριζαν όσοι έσπευσαν να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημα. Γνωρίζουν επίσης, ότι θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος καθώς οι εργασίες μπορούν να γίνουν μόνον σε ώρες και μέρες κατά τις οποίες δεν λειτουργεί το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση μέσα στις επόμενες εβδομάδες οι κακοτεχνίες θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως.

Τι άλλο έκανε ο Δήμος

Επειδή ακούστηκαν από ορισμένους διάφορες αυθαίρετες κρίσεις και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί περί “άχρηστου δημάρχου” και “άχρηστης δημοτικής αρχής”, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Για τη συντήρηση των 73 σχολείων ο Δήμος Θέρμης λαμβάνει κάθε χρόνο από το κράτος το πενιχρό ποσό των 180.000 ευρώ, δηλαδή μόλις 2.500 ευρώ για κάθε σχολείο. Την ίδια ώρα ο Δήμος βάζει από το ταμείο του επιπλέον περίπου 600.000 ευρώ το χρόνο για να συντηρεί τα σχολεία. Διαθέτει δηλαδή σχεδόν το τριπλάσιο ποσό σε σχέση με αυτά που παίρνει από το κράτος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2023 ο Δήμος Θέρμης διέθεσε από το ταμείο του 657.900 ευρώ και το 2024 άλλα 495.700, δηλαδή σύνολο 1.153.600 τα τελευταία δύο χρόνια, κατά τα οποία εισέπραξε μόλις 360.000 ευρώ από το Δημόσιο.

Πέρα από τα κονδύλια τα οποία διαθέτει ο Δήμος Θέρμης από το ταμείο του, συγχρόνως έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα με τεχνίτες-δημοτικούς υπαλλήλους (υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ξυλουργό, ελαιοχρωματιστή) ώστε να αποκαθιστά εντός της ημέρας κάθε ζημία που προκαλείται στα σχολικά κτίρια.

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία BORA ο Δήμος Θέρμης ενέταξε εργασίες συντήρησης (μονώσεις, στέγες, περιφράξεις κ.λπ.) σε εννέα σχολικά κτίρια καθώς και τον καθαρισμό των υδρορροών και στα 73 σχολικά κτίρια.

4. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέτα Γιαννάκου” υπέδειξε και έγιναν συντηρήσεις και σε άλλα τρία σχολεία: στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (ράμπα ΑμεΑ, καινούργιες τουαλέτες, γήπεδο, ελαιοχρωματισμοί μέσα και έξω), στο 1ο Λύκειο Μίκρας (τουαλέτες, γήπεδο μπάσκετ, ελαιοχρωματισμοί) και στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών (αλλαγή στέγης, τουαλέτες, γήπεδο μπάσκετ).

5. Παράλληλα, ο Δήμος Θέρμης ολοκληρώνει τη μελέτη και προχωρά σε διαγωνισμό για εργασίες σε όλα τα σχολικά κτίρια κατά την επόμενη σχολική περίοδο, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 1,6 εκατ. ευρώ.

6. Μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών ο Δήμος Θέρμης έχει χορηγήσει σε κάθε διευθυντή σχολείου “πάγια προκαταβολή” για την άμεση αποκατάσταση μικροζημιών.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος αναφέρει: “Όσα ειπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το ΕΠΑΛ Βασιλικών, πέραν του ότι προκαλούν άσκοπη ανησυχία σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, αδικούν και τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουμε ως Δήμος για να διατηρούμε τα 73 σχολεία μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Θέλω πρώτα απ’ όλα να διαβεβαιώσω ότι το πρόβλημα με το ΕΠΑΛ δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη στατικότητα του κτιρίου. Αυτό προσυπογράφουν, τόσο η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όσο και το κλιμάκιο μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Το πρόβλημα που υπάρχει δημιουργήθηκε από κακοτεχνία κατά τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου. Θα είχε λυθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά εάν η κυβέρνηση ανέθετε στους δήμους την υλοποίηση του προγράμματος ‘Μαριέτα Γιαννάκου’ αντί να το υλοποιήσει μέσω της ΚΤΥΠ ΑΕ (Κτηριακές Υποδομές). Έτσι, ο ανάδοχος, μη έχοντας προφανώς επαρκή επίβλεψη, έκανε μόνον τα γήπεδα στον αύλειο χώρο και άφησε τις κακοτεχνίες άθικτες. Στο μεταξύ είχε ξεκινήσει η σχολική χρονιά με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς στην αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων.

Η εικόνα στο ΕΠΑΛ Βασιλικών και όσα ειπώθηκαν από διάφορα Μέσα Ενημέρωσης μας στενοχωρούν, αλλά και μας αδικούν. Εμείς είμαστε περήφανοι για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολεία μας. Κάθε χρόνο διαθέτουμε τριπλάσια ποσά, επιπλέον απ’ αυτά τα οποία μας δίνει το κράτος. Διαθέτουμε επίσης έναν μηχανισμό, στελεχωμένο από τεχνίτες, που ασχολούνται αποκλειστικά με τα σχολεία. Αυτό κάνουμε όλα τα χρόνια, κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί θέλουμε να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες σε παιδιά και εκπαιδευτικούς ώστε να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους”.