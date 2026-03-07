Θ. Καράογλου: Δηλώνω παρών στις περιφερειακές εκλογές του 2028

Την απόφαση του να είναι παρών στις περιφερειακές εκλογές του 2028 και να ηγηθεί μιας πλατιάς ανθρώπινης συμμαχίας ευθύνης για την πρόοδο, την ευημερία και την πολυδιάστατη εξέλιξη της Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοίνωσε ο Θεόδωρος Καράογλου από το βήμα της μεγάλης επετειακής πολιτικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε απόψε στην Θεσσαλονίκη, ενώπιον χιλιάδων κόσμου που κατέκλυσαν την αίθουσα γνωστού ξενοδοχείου.

Η πρωτοφανής εικόνα μαζικής ανταπόκρισης και συμμετοχής κατατάσσει την εκδήλωση ως τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε ποτέ σε κλειστό χώρο στην Θεσσαλονίκη και είναι ενδεικτική της ισχυρής δυναμικής που αναπτύσσει το νέο εγχείρημα που «γεννήθηκε» απόψε και το οποίο ξεπερνά πρόσωπα και παρατάξεις.

Ο κ. Καράογλου τόνισε ότι η απόφασή του αυτή είναι δέσμευση ζωής και επιλογή ευθύνης, προσφοράς, αλλά και βαθιάς πίστης στις δυνατότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. Τόνισε, δε, ότι ανήμερα της 22ης επετείου από την πρώτη εκλογή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κάνει ένα βήμα μπροστά, καταθέτοντας μια ρεαλιστική, μελετημένη και στοχευμένη πρόταση προκειμένου οι επτά περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας να αποκτήσουν πνοή και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

«Είμαστε πάρα πολλοί όσοι πιστεύουμε στο ίδιο όνειρο. Θα γινόμαστε περισσότεροι όσο προχωρούν οι ημέρες. Εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με τον μήνα, νομό με νομό θα δυναμώνει η φωνή μας και θα ριζώνει η κοινή μας προσπάθεια. Σε αυτό το όνειρο απόψε δίνουμε μορφή» ανέφερε.

Ο στόχος του, όπως τον περιέγραψε, είναι σαφής και ξεκάθαρος: «Μια Περιφέρεια που σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, που αξιοποιεί κάθε ευρωπαϊκό πόρο, που συνεργάζεται με όλους τους Δήμους και δεν τους ανταγωνίζεται, που λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για όλη τη Βόρεια Ελλάδα». Γιατί, σύμφωνα με τον ίδιο: «Η επόμενη μέρα χτίζεται από τους πολλούς. Από την αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματικότητα, την επιστημονική κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών».

Σε αυτό το πλαίσιο εστίασε στην ανάγκη συνεργασιών και συνθέσεων, αφού η Κεντρική Μακεδονία του αύριο, όπως σημείωσε, δεν πρέπει να έχει στεγανά και χρώματα.

Στην ομιλία του ο κ. Καράογλου δεσμεύτηκε για τρία πράγματα. Πρώτον, ότι θα συνεχίσει να είναι παρών όχι μόνο στις μεγάλες στιγμές, αλλά και στα δύσκολα. Δεύτερον, θα συνεχίσει να λέει την αλήθεια ακόμη και όταν δεν είναι ευχάριστη και τρίτον, θα λογοδοτεί για κάθε απόφαση, για κάθε αποτέλεσμα.

«Δεν φοβάμαι την αξιολόγηση, όπως δεν φοβάμαι τη σύγκριση. Πιστεύω βαθιά ότι η Μακεδονία μας αξίζει περισσότερα και μπορεί περισσότερα, μπορεί να τολμήσει, μπορεί να επιταχύνει» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Στο δικό μου σύστημα αξιών η Κεντρική Μακεδονία χρειάζεται Περιφερειάρχη που θα βρίσκεται παντού. Δίπλα στον αγρότη που αγωνιά για το κόστος παραγωγής, στον επιχειρηματία που θέλει σταθερό περιβάλλον για να επενδύσει, στο νέο που σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, στην οικογένεια που ζητά καλύτερη καθημερινότητα».

Ακολούθως ανέλυσε το σκεπτικό του για ποιους λόγους ισχυρή Κεντρική Μακεδονία συνεπάγεται ισχυρή Ελλάδα. «Αν η Κεντρική Μακεδονία πετύχει, πετυχαίνει η χώρα. Αν η Κεντρική Μακεδονία οργανωθεί καλύτερα, η Ελλάδα αποκτά παραγωγικό βάθος. Αν η Κεντρική Μακεδονία κρατήσει τους νέους της, η Ελλάδα αποκτά δημογραφική ελπίδα. Αναγνωρίζουμε τη δουλειά που έγινε σε όλα τα επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια και θέλουμε να την εξελίξουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμπόρευση, συμμετοχή και συστράτευση» σχολίασε.

Επιπλέον έδωσε έμφαση στην αξία και τη δύναμη της συμμετοχής, με τη λέξη «μαζί» να αναφέρεται ουκ ολίγες φορές στην ομιλία του.

Ο Θεόδωρος Καράογλου αναφέρθηκε εκτενώς και στην πορεία της χώρας από το 2019 έως σήμερα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα του σήμερα είναι πιο ισχυρή, πιο αξιόπιστη και πιο υπολογίσιμη διεθνώς. «Ως χώρα έχουμε αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία.

Γιατί είναι αλλιώς να τα αντιμετωπίζεις όλα έχοντας στο Αιγαίο Rafale και Belharra και να τα αξιοποιείς για να στηρίξεις στις δύσκολες στιγμές τους Κύπριους αδελφούς μας, κάτι που μας γεμίζει με εθνική υπερηφάνεια. Είναι αλλιώς να σε βλέπουν στην Ευρώπη ως υπόδειγμα ψηφιακής μετάβασης. Είναι αλλιώς να υπογράφεις συμφωνίες για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Αιγαίο. Είναι αλλιώς να μπορείς να καταγράφεις υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και χαμηλή ανεργία μετά από 20 χρόνια. Είναι αλλιώς να υλοποιούνται δεκάδες μεγάλα και μεσαία έργα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Προφανώς δεν τα έχουμε λύσει όλα. Προφανώς δεν τα κάναμε όλα σωστά. Αυτή είναι η αλήθεια και την αλήθεια δεν την φοβόμαστε» σημείωσε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Θεόδωρος Καράογλου απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στη νέα προσπάθεια.

«Απευθύνομαι σε κάθε Μακεδόνα που αγαπά τον τόπο του και θέλει να τον δει να πορεύεται μπροστά. Γιατί η Περιφέρεια δεν προχωρά μόνο με κομματικές ταυτότητες. Προχωρά με σχέδιο, δουλειά και αποτέλεσμα» τόνισε καταχειροκροτούμενος από τις χιλιάδες κόσμου που κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης.

Την μεγάλη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Επίσης, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο βουλευτής Ηλείας (πρώην υπουργός και πρώην επίτροπος) Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος, ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής και πρώην υπουργός Γιώργος Βλάχος, ο βουλευτής Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο βουλευτής Κιλκίς και αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Φάνης Παπάς, ο βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο βουλευτής Πιερίας Φώντας Μπαραλιάκος, η βουλευτής Πιερίας Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, ο βουλευτής Πιερίας Σπύρος Κουλκουδίνας, ο βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας, η βουλευτής Ημαθίας Στέλλα Αραμπατζή, ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, ο βουλευτής Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου, η βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, η βουλευτής Καβάλας Αγγελική Δεληκάρη, ο βουλευτής Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης, ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας και ο βουλευτής Καρδίτσας Γιώργος Κωτσός.

Ακόμη, οι πρώην βουλευτές Γιώργος Αρβανιτίδης, Σάββας Αναστασιάδης, Γιώργος Ορφανός, Κώστας Κιλτίδης, Μιχάλης Χαλκίδης, Ηλίας Φωτιάδης, Απόστολος Αβδελάς, Γιώργος Λαζαρίδης, Ευθύμης Καρανάσιος, Βασίλης Βαρδαρινός, Γαβριήλ Αβραμίδης, Γεωργία Μπατσαρά, Βαρσάμης Γιοβανούδας, Γιώργος Βαγιωνάς, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, δήμαρχοι από όλη την Κεντρική Μακεδονία, όλοι οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Σίμος Διαμαντίδης, πρόεδροι φορέων και οργανισμών, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Αναστασιάδης, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Στέλιος Κατρανίδης, ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Σταμάτης Αγγελόπουλος και άλλοι.