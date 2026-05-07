Συνάντηση Αγγελούδη με τα Ποντιακά Σωματεία – Στο επίκεντρο οι εκδηλώσεις της Ημέρας Μνήμης για την Γενοκτονία και το Πάρκο Μνήμης

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ενόψει των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Της αντιπροσωπείας ηγήθηκε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χριστίνα Σαχινίδου-Τσαρτσίδου, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή πρόθεση για ενίσχυση των δράσεων που αφορούν τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη διεθνή ανάδειξη του ζητήματος της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πρωτοβουλίες της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων για τη διεθνοποίηση του ζητήματος, με σημαντικό σταθμό τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ημερίδα που θα φιλοξενηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα «Γενοκτονία χωρίς τιμωρία – Το χρέος της Διεθνούς Κοινότητας», όπου αναμένεται να απευθύνει μήνυμα και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στη Θεσσαλονίκη ενόψει της 19ης Μαΐου, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία με τον Δήμο σε δράσεις ιστορικής μνήμης.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ειδική μνεία στην παραχώρηση της Πλατεία Αριστοτέλους για τη διοργάνωση του 4ου Σκακιστικού Τουρνουά Μνήμης της Π.Ο.Π.Σ., κίνηση που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αποτυπώνει τη στήριξη του Δήμου στις σχετικές πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στο διαχρονικό αίτημα για την ονοματοδοσία δημόσιου χώρου ως «Πάρκο Μνήμης Γενοκτονίας», αφιερωμένου στα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η αντιπροσωπεία της Π.Ο.Π.Σ., επικαλούμενη και την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου για το θέμα, ζήτησε την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, υπογραμμίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη, ως πόλη με έντονο προσφυγικό και ιστορικό αποτύπωμα, οφείλει να διαθέτει έναν εμβληματικό χώρο αφιερωμένο στη μνήμη και την ιστορική συνείδηση του Ελληνισμού.