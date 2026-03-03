Ψηφιακό “σχολείο” για την τρίτη ηλικία στον Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη – Ανοίγουν οι αιτήσεις

Μια νέα ευκαιρία στην καθημερινότητα των μεγαλύτερων συμπολιτών αλλά και των συνανθρώπων μας με αναπηρία προσφέρει ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη, προσκαλώντας τους να εξοικειωθούν με τη νέα ψηφιακή εποχή και τα εργαλεία της.

Μέσα από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση», μια πολύτιμη συνεργασία των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι κάτοικοι του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη άνω των 65 ετών, καθώς και πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, έχουν πλέον την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Με τη ζεστασιά της δια ζώσης διδασκαλίας και την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να πλοηγούνται στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του gov.gr και να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με ασφάλεια, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις και τις δυσκολίες που φέρνει η νέα εποχή.

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς, η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί τον άνθρωπο και την ανάγκη του για επικοινωνία και αξιοπρέπεια. Με το πρόγραμμα αυτό, θέλουμε να προσφέρουμε στους γονείς μας, στους παππούδες μας, αλλά και σε κάθε μέλος της κοινωνίας μας που αντιμετωπίζει εμπόδια στην καθημερινότητά του, το “κλειδί” για να νιώθουν πιο ανεξάρτητοι, πιο σίγουροι και πιο κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν πρόκειται απλώς για μαθήματα υπολογιστών, αλλά για μια πράξη σεβασμού προς εκείνους που έχουν δικαίωμα στην ισότιμη συμμετοχή, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Είμαστε δίπλα τους, για να περπατήσουμε μαζί αυτό το νέο μονοπάτι».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://empower.gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet μέχρι τα μεσάνυχτα της 15ης Μαρτίου 2026. Καθώς το ενδιαφέρον αναμένεται μεγάλο και οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα επιλεγούν οι 30 πρώτες επιτυχείς αιτήσεις.

Τα μαθήματα θα φιλοξενηθούν στο Β’ ΚΑΠΗ Πυλαίας με τον συντονισμό της κας Βελκούδη, ξεκινώντας στα τέλη Μαρτίου και ολοκληρώνοντας τον κύκλο τους τον Ιούνιο. Ο Δήμος παραμένει στο πλευρό κάθε ενδιαφερόμενου, προσφέροντας υποστήριξη και καθοδήγηση για τη διαδικασία της αίτησης στα τηλέφωνα του ΚΑΠΗ Πυλαίας (2310 904747 & 2310 949620) και του Κέντρου Κοινότητας (2310 909216).

Η δράση υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.