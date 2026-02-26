Πιστό αντίγραφο του καμπαναριού του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου της Καππαδοκίας θα κατασκευαστεί σε κεντρική πλατεία δήμου της Θεσσαλονίκης

Ένας φάρος που… θα διακτινίζει εσαεί την ανέσπερη φλόγα της καταγωγής των ανθρώπων, αλλά κυρίως της ιστορικής μνήμης και της ιστορικής αλήθειας των γεγονότων μιας εποχής που σημάδεψαν και καθόρισαν το μέλλον της σύγχρονης ιστορίας, θα αποτελεί τη γέφυρα μιας αέναης νοητικής και ψυχικής σύνδεσης και επικοινωνίας των απογόνων, σύγχρονων και μελλοντικών γενεών του τόπου μας, με τους προγόνους τους που το 1924 αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τα πατρώα εδάφη και να πάρουν τον σκληρό δρόμο της προσφυγιάς, θα συνδέει το παρόν με το (εγγύς) παρελθόν σηματοδοτώντας τη συνέχιση της ζωής, ενώ ταυτόχρονα, θα αποδίδει, την ελάχιστη τιμή σε όλους όσοι αντιστάθηκαν στην επίθεση της λήθης και μετέφεραν από γενιά σε γενιά το φως των αλησμόνητων πατρίδων της Μικράς Ασίας, και ο οποίος φάρος, θα αποτελεί ζωντανό μνημείο φιλίας και ενότητας μεταξύ των δύο λαών, άρχισε, πλέον, να παίρνει «σάρκα και οστά», μετά την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Ι. Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, του δήμου Νεάπολης-Συκεών και ειδικού Εργαστηρίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πιστό αντίγραφο καμπαναριού

Πρόκειται για την κατασκευή πιστού αντιγράφου του κωδωνοστασίου (καμπαναριό) του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου του Νεβ-Σεχίρ (Νεάπολη) της Καππαδοκίας, το οποίο θα τοποθετηθεί στη Νεάπολη, και συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία Ειρήνης-Λάκη Σάντα-Μανόλη Γλέζου (Ρολόι). Ο Άγιος Γεώργιος ήταν η κεντρική εκκλησία της Νεάπολης στην Καππαδοκία και το καμπαναριό του, το οποίο αποτελούσε σύμβολο πίστης και ενότητας, σώζεται μέχρι σήμερα στην ίδια ακριβώς θέση σιωπηλό.

Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, Έλληνες της Νεάπολης της Καππαδοκίας, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εγκαταστάθηκαν στα όρια της δυτικής Θεσσαλονίκης, δίνοντας στη νέα τους πατρίδα το όνομα «Νεάπολη», σε ανάμνηση της αλησμόνητης πατρίδας τους, που σήμερα στην Τουρκία ονομάζεται Νεβ-Σεχίρ.

Η ιδέα της κατασκευής πιστού αντιγράφου του καμπαναριού του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου του Νεβ-Σεχίρ (Νεάπολης) της Καππαδοκίας προέκυψε κατά την επίσκεψη πολυμελούς αποστολής στην τουρκική πόλη τον περασμένο Αύγουστο (24-26.8.2025), με επικεφαλής τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, στην οποία -μεταξύ άλλων- συμμετείχαν ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Λάζαρος Ωραιόπουλος.

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς με τον τοπικό δήμαρχο Ρασίμ Αρί, όπως επίσης συμφωνήθηκε η αδελφοποίηση των δήμων Νεάπολης-Συκεών και Νεβ-Σεχίρ, και η δωρεά στον δήμο της Καππαδοκίας μια μεγάλη καμπάνα.

Η ιδέα της κατασκευής του πιστού αντιγράφου του καμπαναριού του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου του Νεβ-Σεχίρ στη Νεάπολη προωθήθηκε άμεσα από τον δήμο Νεάπολης-Συκεών, με τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη να κινεί τις διαδικασίες συνεργασίας με το Α.Π.Θ., οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος. Η σύμβαση υπογράφηκε στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης από τον σεβασμιότατο μητροπολίτη κ. Βαρνάβα, τον αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ Ιωάννη Ρέκανο και τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη.

Προγραμματική σύμβαση με το ΑΠΘ

Όπως αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση, πρόκειται για μια ολιστική διερεύνηση της δομικής και αντισεισμικής συμπεριφοράς και των μεθόδων κατασκευής του κωδωνοστασίου Αγίου Γεωργίου του Νεβ-Σεχίρ (Νεάπολη) Καππαδοκίας στον δήμο Νεάπολης Συκεών.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο λαούς, κτίζοντας ένα όμοιο κωδωνοστάσιο σαν αυτό του Αγίου Γεωργίου στο Νεβ-Σεχίρ (Νεάπολη) στην καρδιά της Νεάπολης της Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο τρόπο δόμησης, με την ίδια αρχιτεκτονική.

Για τον σκοπό αυτόν, ομάδα επιστημόνων και ερευνητών του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Κωνσταντίνου Κατάκαλου, θα μεταβεί στην πόλη της Καππαδοκίας

Η προτεινόμενη έρευνα θα εκπονηθεί από ομάδα ειδικών επιστημόνων του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με Διπλωματούχους Μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Α.Π.Θ. είναι ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος Κατάκαλος, διευθυντής του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών, έτσι ώστε να τεκμηριωθούν όλες οι λεπτομέρειες, όπως η ακριβής γεωμετρία, τα υλικά δόμησης, οι τρόποι σύνδεσης των επί μέρους δομικών στοιχείων, κ.ά.

Πέτρα από την Καππαδοκία

Στη συνέχεια θα διερευνηθεί η δυνατότητα αναπαραγωγής/ανακατασκευής του κωδωνοστασίου με όλες τις παραμέτρους όμοιες με αυτές του Νεβσεχίρ (Νεάπολη) στον δήμο Νεάπολης-Συκεών, και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ειρήνης-Λάκη Σάντα-Μανώλη Γλέζου (Ρολόι), που βρίσκεται στο κέντρο της Νεάπολης και πολύ κοντά στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου. Να σημειωθεί ότι κατά την επίσκεψη της ελληνικής αποστολής στο δημαρχείο του Νεβ-Σεχίρ, ο δήμαρχος Ρασίμ Αρί τοποθετήθηκε θετικά για την αποστολή πέτρας από την Καππαδοκία στον δήμο Νεάπολης-Συκεών προκειμένου να κτιστεί το πιστό αντίγραφο του καμπαναριού του Αγ. Γεωργίου.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αρχιτεκτονική και στατική ένταξη μηχανισμού ωρολογίου στο σώμα του κωδωνοστασίου, προκειμένου αυτό να λειτουργήσει και ως το νέο κεντρικό ρολόι της πλατείας, αντικαθιστώντας την υφιστάμενη κατασκευή.

Όπως σημειώνεται, η συνεργασία των τριών φορέων (Ι.Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, δήμος Νεάπολης-Συκεών, ΑΠΘ), παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον καθώς χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της πρωτοτυπίας, λόγω του ιδιαίτερου κατασκευαστικά και αρχιτεκτονικά τρόπου δόμησης του κωδωνοστασίου και προάγει την επιστήμη στην πράξη. Μάλιστα, θα προσφέρει επιστημονικά αποτελέσματα που θα είναι χρήσιμα στην επιστημονική κοινότητα, επιτρέποντας να παραχθούν νέες επιστημονικές έρευνες και μελέτες.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα και τα στοιχεία της έρευνας θα είναι ελεύθερα και προσβάσιμα στον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και «θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα σημαντικού προβλήματος της κατασκευής κωδωνοστασίων από φέρουσα τοιχοποιία και στην οικονομική ανάπτυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων του δήμου Νεάπολης-Συκεών». Ωστόσο, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της συνεργασίας εκτιμάται ότι θα είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορίας των Νεαπολιτών.