ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΔΚΜ για Δημήτρη Σταμάτη: Αποχαιρετούμε έναν πολιτικό με ισχυρή προσωπικότητά που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο δημόσιο βίο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην βουλευτή και Υπουργού Δημήτρη Σταμάτη εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας ότι υπήρξε σημαντικός πολιτικός που αγωνίζονταν για την Περιφέρειά του τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την πατρίδα.

Το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του, επισημαίνοντας ότι αποχαιρετά με σεβασμό έναν άνθρωπο που υπήρξε δραστήριος και πάντα παρών στις πολιτικές εξελίξεις.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει:

«Αποχαιρετούμε με βαθιά λύπη και σεβασμό τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν καλό φίλο και έναν πολιτικό με ισχυρή προσωπικότητά που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο δημόσιο βίο.

Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε αποτελεσματικά και με αξιοπρέπεια τον κοινοβουλευτισμό ως βουλευτής Θεσσαλονίκης, ενώ επέδειξε υπευθυνότητα και εργατικότητα από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Τόσο από τα έδρανα της Βουλής, όσο και από τα αξιώματα που ανέλαβε, υποστήριξε με πίστη τις απόψεις του, προσφέροντας στη δημόσια ζωή, αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά που αγάπησε ιδιαίτερα, δίνοντας αγώνα για πολλά κρίσιμα ζητήματά της.

Η είδηση του θανάτου του, γεμίζει όλους μας με θλίψη, πρώτα για τον ίδιο και την οικογένειά του και μετά για την πατρίδα του τη Θεσσαλονίκη.

Εκ μέρους των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Δημήτρης Σταμάτης ΠΕΔΚΜ

