ΠΕΔΚΜ: Να ανακληθεί η απόφαση για το αιφνίδιο κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα

Την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία της για την απαράδεκτη, αστήρικτη και αδικαιολόγητη απόφαση των ΕΛΤΑ για την αναστολή – διακοπή 200 και πλέον ταχυδρομικών καταστημάτων εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας ότι με την απόφαση αυτή αποκλείονται ολόκληρες περιοχές, τόσο σε αστικά κέντρα, όσο και στην Περιφέρεια, από ζωτικής σημασίας υπηρεσίες.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔΚΜ με ομόφωνη απόφασή του καλεί την ΕΛΤΑ Α.Ε να ανακαλέσει άμεσα και στο σύνολό της την απόφασή της για το κλείσιμο Ταχυδρομικών Γραφείων και Καταστημάτων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη, συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών ώστε να μη διαταραχθεί η εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Παράλληλα, ζητεί από την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, ανακαλώντας την ανιστόρητη και ντροπιαστική απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΑ Α.Ε.

Στην ίδια απόφασή του, την οποία κοινοποιεί προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και τους βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στον πρόεδρο του Δ.Σ των ΕΛΤΑ Δανιήλ Μπεναρδούτ, το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ υπενθυμίζει τον ρόλο της ΕΛΤΑ Α.Ε ως φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται από τα άρθρα 2, 6 και 21 του ν. 4053/2012, που επιβάλλουν την υποχρέωση της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, ακόμα και σε περιοχές όπου η ιδιωτική επιχειρηματικότητα δεν δραστηριοποιείται, ιδιαίτερα μάλιστα την υποχρέωση εξυπηρέτησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς και κοινωνικούς περιορισμούς στην πρόσβασή τους σε ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ακόμη, επισημαίνει:

-Την ανάγκη διατήρησης της πρόσβασης σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους των περιοχών σε όλη την χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και πολίτες χωρίς ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο.

-Τη σημασία της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης για τη διαχείριση της αλληλογραφίας των δημοτών, την ασφαλή παραλαβή συντάξεων, την αποστολή λογαριασμών και άλλων σημαντικών εγγράφων, καθώς και για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας·

-Το γεγονός ότι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των ΕΛΤΑ·

-Το γεγονός ότι το κλείσιμο των Ταχυδρομικών Γραφείων και Καταστημάτων δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά είναι πράξη υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και περαιτέρω απομόνωσης ιδιαίτερα των κατοίκων δυσπρόσιτων περιοχών, που έτσι θα αναγκαστούν να μετακινούνται χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές, χάνοντας χρήμα, χρόνο και ασφάλεια.