Ο Τσακίρης συνεχάρη τον Κώστα Παπαδόπουλο από το Ωραιόκαστρο για το χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Jiu Jitsu

Με τον αθλητή του«Brazilianjiujitsu» από το Ωραιόκαστρο, Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στο «Κατσάνειο» συναντήθηκε σήμερα ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Ο κ. Τσακίρης συνεχάρη τον νεαρό αθλητή για τη διάκριση που πέτυχε, τον ευχαρίστησε για τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλε και αναφέρθηκε στο προπονητήριο μαχητικών αθλημάτων που κατασκευάζεται στη Γαλήνη.

«Συγχαρητήρια Κώστα για τη νίκη σου, μας κάνεις όλους υπερήφανους!», είπε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου στον αθλητή, Κώστα Παπαδόπουλο, και σημείωσε πως σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του προπονητηρίου μαχητικών αθλημάτων στην περιοχή της Γαλήνης και οι νέοι από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, που ασχολούνται με τα μαχητικά αθλήματα θα έχουν στη διάθεσή τους υπερσύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις για να προπονούνται.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Τσακίρη και ανέφερε πως είναι θετικό το ότι στο Ωραιόκαστρο κατασκευάζεται προπονητήριο για τα μαχητικά αθλήματα, καθώς σήμερα πολλοί αθλητές προπονούνται σε άλλες περιοχές.

