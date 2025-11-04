Ο δήμος Θεσσαλονίκης μαζεύει τις ελιές του και παράγει ελαιόλαδο! – Ξεκίνησε η συγκομιδή, δείτε φωτο & βίντεο

Ξεκίνησε η συγκομιδή ελιών από τα ελαιόδεντρα του Δήμου Θεσσαλονίκης που είναι φυτεμένα σε διάφορα σημεία της πόλης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στόχος της δράσης των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι η παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου το οποίο θα διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς. Σήμερα το πρωί συνεργείο του δήμου έστρωσε τα ελαιόπανα και μάζεψε τις ελιές από τα ελαιόδεντρα της οδού Αγγελάκη.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε ότι “είμαστε πιστοί στο ετήσιο ραντεβού όπου συλλέγουμε το λάδι από τις 600 ελιές που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης” και υπενθύμισε ότι “πέρυσι είχαμε μια καλή συγκομιδή, παρήχθησαν περίπου 150 κιλά λάδι τα οποία παραχωρήθηκαν στο κοινωνικό παντοπωλείο και φέτος θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία”.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε πως δεν είναι μόνο η συγκομιδή των 150 κιλών αλλά το μήνυμα της οικολογίας που θέλει να αναδείξει την δυνατότητα του πράσινου που λείπει από την πόλη το οποίο σε πολλές περιπτώσεις οργανωμένα μπορεί να παρέχει φρούτα και ότι χρειάζεται ένα σπίτι.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία επαναλαμβάνεται φέτος μετά την περσινή επιτυχία της.

“Την περασμένη χρονιά, οι δημοτικές υπηρεσίες συγκέντρωσαν περίπου 1.300 κιλά ελιές από ελαιόδεντρα της πόλης αποδίδοντας περίπου 150 λίτρα ελαιολάδου.

Ο κ. Διαμαντάκης τόνισε ότι μετά την συγκομιδή, οι ελιές θα μεταφερθούν σε ελαιοτριβείο και το παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, εμφιαλωμένο με την ετικέτα «Θερμαϊκός Χρυσός», θα διανεμηθεί μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα προς τους δημότες που διαθέτουν ελαιόδεντρα στις πρασιές των πολυκατοικιών τους και δεν προτίθενται να μαζέψουν τον καρπό, να επικοινωνήσουν με τα συνεργεία του δήμου ώστε οι ελιές να αξιοποιηθούν για τους ίδιους κοινωνικούς σκοπούς, αποτρέποντας παράλληλα την πτώση και τη σήψη τους.