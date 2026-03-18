Ο Δήμος Θέρμης έστειλε τον λογαριασμό των βανδαλισμών σε σχολεία στους γονείς των μαθητών που τους προκάλεσαν – Πλήρωσαν 7.000 ευρώ

Στο ποσό των περίπου 7.000 ευρώ ανήλθε το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών τις οποίες προκάλεσαν συνολικά εννέα άτομα σε δύο νηπιαγωγεία του Δήμου Θέρμης, την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.

Έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και πλέον οι δικογραφίες για τις δύο αυτές υποθέσεις αποστέλλονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Οι περισσότερες ζημιές, ύψους 4.400 ευρώ, προκλήθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στο 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης το οποίο στεγάζεται στο Τριάδι. Οι δράστες ήταν τέσσερις, όλοι τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους οποίους κατέγραψαν οι κάμερες που υπάρχουν στο σχολείο.

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν και οι πέντε οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές, ύψους 2.500 ευρώ, στο νηπιαγωγείο Σουρωτής, το φθινόπωρο του 2025, οι οποίοι επίσης εντοπίστηκαν από τις κάμερες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής,αι στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος Θέρμης προχώρησε αμέσως στην αποκατάσταση των ζημιών. Συγχρόνως, όμως, δια του αρμόδιου αντιδημάρχου Παιδείας, Στέλιου Αποστόλου, πραγματοποίησε συνάντηση με τους γονείς των εννέα παιδιών και τους ζήτησε να πληρώσουν από την τσέπη τους τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Διαφορετικά, ο Δήμος θα ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει στην άσκηση ένδικων μέσων προκειμένου να εισπράξει τα χρήματα αυτά. Οι γονείς συμφώνησαν και κατέβαλαν ήδη στο ταμείο του Δήμου το σύνολο του ποσού των περίπου 7.000 ευρώ.

Σε δήλωσή του ο κ. Αποστόλου, αφού ευχαρίστησε τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, επισημαίνει ότι «μας στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι μαθητές προβαίνουν σε καταστροφές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των σχολείων μας. Είναι σα να καταστρέφουν το σπίτι τους γιατί το σχολείο είναι για τους μαθητές το δεύτερο σπίτι τους. Εμείς ως Δήμος, φροντίσαμε και ήρθαμε σε επαφή με τους γονείς αυτών των παιδιών, κατ’ αρχάς για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, για να δούμε τι είναι εκείνο που ωθεί τα παιδιά σε αυτές τις πράξεις. Συγχρόνως, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να απαιτήσουμε την κάλυψη των ζημιών από τις οικογένειες των παιδιών, όπως και έγινε».

Ο αντιδήμαρχος σημειώνει, παράλληλα, ότι «ο Δήμος Θέρμης έχει καθιερώσει στα σχολεία λειτουργίες διαμεσολάβησης, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών και των γονέων, προκειμένου οι όποιες διαφορές και οι δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας να επιλύονται εγκαίρως και με τον καλύτερο τρόπο. Χάρη σε αυτές τις λειτουργίες τα περιστατικά βίαιων συμπεριφορών έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στα σχολεία μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ώστε το σχολικό και παιδαγωγικό περιβάλλον να γίνει ακόμη καλύτερο».