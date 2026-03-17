Θεσσαλονίκη: Εννέα ανήλικοι από 12 έως 16 ετών ταυτοποιήθηκαν για φθορές σε σχολικές μονάδες στη Θέρμη

Εννιά ανήλικοι ήταν εκείνοι που το περασμένο έτος προκάλεσαν φθορές σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θέμης, στη Θεσσαλονίκη.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης ταυτοποιήθηκαν ως δράστες, συνολικά εννιά ανήλικοι (7 ημεδαποί – 2 αλλοδαποί) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για «Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία σε εγκαταστάσεις (Σχολικές μονάδες) και αντικείμενα που προορίζονται για το κοινό όφελος».

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου 2025 οι τέσσερις εκ των παραπάνω προκάλεσαν φθορές σε Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο αξίας άνω των 4.000 ευρώ, ενώ οι άλλοι πέντε, κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 2025, προκάλεσαν φθορές σε νηπιαγωγείο αξίας 2.000 ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι είναι από 12 έως 16 ετών. Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.