Ο Δήμος Παύλου Μελά βράβευσε τους μαθητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την περασμένη σχολική χρονιά

Τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατάφεραν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2024 – 2025 βράβευσε ο δήμος Παύλου Μελά σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο των ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ. Σταυρούπολης.

Στους περισσότερους από 600 βραβευθέντες μαθητές των 12 Λυκείων της Σταυρούπολης, της Πολίχνης και της Ευκαρπίας απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι. Οι τρεις μαθητές με τις καλύτερες επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις παρέλαβαν από έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Απευθυνόμενος στους μαθητές ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ανέφερε: «Σήμερα, μπροστά σας ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο των σπουδών, των νέων εμπειριών, των νέων οριζόντων. Θα αλλάξουν πολλά στη ζωή σας. Θα αλλάξουν πόλεις, ρυθμοί, απαιτήσεις. Αυτό όμως που δεν αλλάζει είναι η αξία της γνώσης. Η γνώση είναι το πιο γερό σας θεμέλιο. Και εδώ θέλω να σταθώ σε κάτι ουσιαστικό. Για εμάς, στον Δήμο Παύλου Μελά, η παιδεία δεν είναι λόγια. Είναι καθημερινή ευθύνη. Μετά την καθαριότητα, η σχολική στέγη είναι ίσως το πιο κρίσιμο ζήτημα για κάθε τοπική κοινωνία. Τα παιδιά μας αξίζουν και δικαιούνται το καλύτερο. Και δική μας υποχρέωση είναι να φτιάξουμε σχολεία σύγχρονα, ασφαλή, λειτουργικά, σχολεία που ενισχύουν – και δεν εμποδίζουν – την εκπαιδευτική διαδικασία».

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Έλενα Λαδοπούλου σημείωσε: «Η επιτυχία σας δεν είναι απλώς ένα προσωπικό σας επίτευγμα, αλλά και μια ελπίδα για το μέλλον μας. Να είστε πάντα φάροι φωτεινοί, όπως οι Τρεις Ιεράρχες, και να προσφέρετε στην κοινωνία με το παράδειγμα και τη δράση σας».

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν για την πολυετή τους προσφορά στην εκπαίδευση έντεκα συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί.

Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Μπούτσκου. Παρόντες ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Θόδωρος Καράογλου και Δημήτρης Κούβελας και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Συμεών Κουπελόγλου. Την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε ο Τομεάρχης Ευαισθητοποίησης κατά της Αθλητικής Βίας, Αριστείδης Καμπανός. Παρών ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Οι τρεις φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέλαβαν οι τρεις μαθητές με τις καλύτερες επιδόσεις ήταν χορηγία του Simon’s Ice by Koupeloglou Simeon.

Η τελετή πλαισιώθηκε μουσικά από τους καθηγητές των Δημοτικών Ωδείων του Δήμου Παύλου Μελά με επικεφαλής την καλλιτεχνική διευθύντρια, Πελαγία Τσοπουρίδου.