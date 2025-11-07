Νέοι βανδαλισμοί και φθορές σε σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρές φθορές σε σχολικά συγκροτήματα του δήμου Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες νεαρά άτομα, σπάζοντας τζάμια και καταστρέφοντας σχολικό εξοπλισμό.

Ο δήμος Καλαμαριάς εκφράζει την έντονη αγανάκτηση αλλά και τη βαθιά ανησυχία του για τα περιστατικά βανδαλισμών τονίζοντας, σε σχετική ανάρτηση, πως «η νεανική παραβατικότητα είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στην αστυνόμευση, αλλά πρωτίστως στην παιδεία, την οικογένεια και τις πολιτικές που καθορίζουν το μέλλον των νέων μας. Χρειάζεται όλοι -γονείς, εκπαιδευτικοί, θεσμοί και φορείς- να σταθούμε δίπλα στα παιδιά, να τα ακούσουμε και να τους δώσουμε διεξόδους δημιουργίας και συμμετοχής».



Ο δήμος καλεί τις αρχές και τους θεσμούς «να σκύψουν με προσοχή πάνω από το πρόβλημα και να συμβάλλουν με ρεαλιστικές παρεμβάσεις και κοινές δράσεις πρόληψης».

Δείτε φωτογραφίες από τους βανδαλισμούς: