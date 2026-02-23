Με παραδοσιακό γλέντι και σαρακοστιανά γιορτάστηκαν τα “Κούλουμα” στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Με παραδοσιακά σαρακοστιανά νηστίσιμα εδέσματα και λαγάνα, συνοδευόμενα από κρασί, παραδοσιακή μουσική και χορό, αλλά και πέταγμα χαρταετού γιορτάστηκαν τα Κούλουμα στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ελαιορέματος της Πυλαίας.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Τουρισμού, ελιές, χαλβάς και ταραμάς βρέθηκαν στην… πρώτη γραμμή υπό τους ήχους ζωντανής παραδοσιακής μουσικής, δίνοντας τον τόνο της γιορτής. Χορευτικά συγκροτήματα του Δήμου μας και των πολιτιστικών συλλόγων παρουσίασαν χορούς από περιοχές της Ελλάδας, ενώ παιδιά και γονείς πέταξαν τον χαρταετό τηρώντας το έθιμο. Παρουσιάστηκε, επίσης, μουσικοθεατρική παράσταση γεμάτη τραγούδι, χορό και ψυχαγωγικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους.

«Κρατάμε με πίστη τις λαϊκές γιορτές, συνεχίζουμε τη λαϊκή μας παράδοση από εκεί όπου μας την παρέδωσαν οι γονείς και οι παππούδες μας. Είναι η ταυτότητά μας, το dna μας, είναι η συνέχεια του λαού, της μουσικής και της γλώσσας μας. Ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες μας, τα χορευτική συγκροτήματα, τους συλλόγους, τη θεατρική ομάδα, που συμμετείχαν εθελοντικά. Καλή Σαρακοστή σε όλους, να μην ξεχνάμε στην πορεία προς το Πάσχα ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας χρειάζονται, ας είμαστε κοντά τους, όσο και όπως μπορεί ο καθένας» δήλωσε ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

«Ήταν μια υπέροχη γιορτή. Η λαϊκή παράδοση είναι η ψυχή μας. Ήταν εκεί όλες οι ηλικίες, μικροί και μεγαλύτεροι συμπολίτες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμμετέχοντες. Καλή Σαρακοστή με υγεία για όλους!» δήλωσε από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Βίκυ Κανέλλου.

Πολλές ευχαριστίες προς τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος, την Elite Rescue Team, τη Thess Rescue Team και το 7ο Σύστημα Προσκόπων Εξοχής καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Φιλάρετος» και τα Χορευτικά Τμήματα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη που βοήθησαν εθελοντικά για την επιτυχία της γιορτής.