Με λαμπρότητα τιμήθηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δ. Ωραιοκάστρου – Δείτε φωτογραφίες

Με σθένος και περηφάνεια παρέλασαν σήμερα μαθήτριες, μαθητές και μέλη πολιτιστικών συλλόγων στον Δήμο Ωραιοκάστρου, για να τιμήσουν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και τους ήρωες που αγωνίστηκαν για να είναι ελεύθερη η Ελλάδα.

Στις Δημοτικές Ενότητες Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας σημαιοστολίστηκαν τα δημόσια κτίρια και οι πλατείες, το πρωί τελέστηκε Δοξολογία στους ιερούς ναούς, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα και τα Μνημεία και πραγματοποιήθηκαν παρελάσεις με τη συμμετοχή μαθητών και μελών συλλόγων.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, συμμετείχε στη Δοξολογία που τελέστηκε στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ωραιόκαστρο. Μετά την Δοξολογία τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο του Ωραιοκάστρου και έγινε κατάθεση στεφάνων. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου στο Ωραιόκαστρο ολοκληρώθηκαν με την μαθητική παρέλαση επί της οδού Κομνηνών. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ωραιοκάστρου έκανε την έναρξη της παρέλασης και ακολούθησαν τα νήπια του Δήμου Ωραιοκάστρου, οι μαθήτριες και οι μαθητές και τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων. Παρέλασαν με υπερηφάνεια και έστειλαν μήνυμα ομοψυχίας και αισιοδοξίας. Η νέα γενιά είναι ισχυρός θεματοφύλακας των παραδόσεων και των αξιών, που διατηρούν ζωντανή ανά τους αιώνες την ψυχή της Ελλάδας.

«Στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, οι Έλληνες αποδείξαμε ότι μπορούμε να υπερβαίνουμε τον φόβο και να στεκόμαστε όρθιοι. Το ‘‘ΟΧΙ’’ του 1940 δεν ήταν μόνο στρατιωτική πράξη. Ήταν δήλωση αξιών. Ήταν η στιγμή που ένα μικρό – μόνο στους αριθμούς- έθνος στάθηκε απέναντι στην τυραννία και υπερασπίστηκε την αξιοπρέπεια και την ελευθερία όλων. Σήμερα, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει και συχνά αμφισβητεί τα αυτονόητα, οι εθνικές εορτές και τα σύμβολά μας δεν είναι τυπικά. Είναι το σταθερό μας έδαφος. Είναι η μνήμη που μας καθοδηγεί, η ταυτότητα που μας ενώνει, η πίστη ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν είμαστε μαζί. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες όπου κι αν βρίσκονται», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Στις εκδηλώσεις στο Ωραιόκαστρο την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε η περιφερειακή σύμβουλος Όλια Βασιλάκη-Καρόζη και συμμετείχαν εκπρόσωπο κομμάτων, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι του Δήμου Ωραιοκάστρου, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. και πλήθος πολιτών που χειροκρότησαν με ενθουσιασμό τα παιδιά που παρέλασαν.