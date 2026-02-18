Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο δήμος ψηλά!» και το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού, ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη προσκαλεί τους κατοίκους του Δήμου και όλους τους Θεσσαλονικείς να γιορτάσουμε μαζί τα «Κούλουμα 2026», την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στις 11.00 π.μ., στο Ελαιόρεμα στην Πυλαία.

«Καλούμε όλους τους δημότες μας να γιορτάσουμε μαζί την Καθαρά Δευτέρα, ξεκινώντας την πορεία της Μεγάλης Σαρακοστής προς το Πάσχα. Η λαϊκή μας παράδοση είναι το ισχυρό νήμα που μας συνδέει με τις ρίζες μας. Σαρακοστιανά εδέσματα του τόπου μας, παραδοσιακή μουσική και δρώμενα μας περιμένουν όλους, μικρούς και μεγάλους. Εύχομαι χρόνια πολλά και Καλή Σαρακοστή με υγεία σε όλο τον κόσμο!» δηλώνει σχετικά ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Στις εκδηλώσεις θα προσφερθούν παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα όπως φασολάδα, ταραμάς, ελιές, χαλβάς και λαγάνες, συνοδευόμενα από κρασί και θα μοιραστούν χαρταετοί στους μικρούς μας φίλους. Παράλληλα θα υπάρχει ζωντανή παραδοσιακή μουσική και θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα και πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου μας. Στο πλαίσιο της γιορτής, περιλαμβάνεται και μουσικοθεατρική παράσταση γεμάτη τραγούδι, χορό και ψυχαγωγικά δρώμενα για τους μικρούς μας φίλους.

«Κρατάμε ζωντανά τα ήθη και τα έθιμά μας. Είναι αυτά που μας ενώνουν ως τοπική κοινωνία και διατηρούν αυτούσια την κουλτούρα μας από γενιά σε γενιά !», δηλώνει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού, Βίκυ Κανέλλου.

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι οι δημότες όλων των ηλικιών να συμμετέχουν στην ατμόσφαιρα των ημερών, συμμετέχοντας και τιμώντας την παράδοση και τα έθιμά.