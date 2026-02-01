Έντονη διαμαρτυρία του δημάρχου Θέρμης προς τον ΔΕΔΔΗΕ για τη νέα διακοπή ρεύματος στην περιοχή της Μίκρας

Διακοπή ρεύματος για περίπου δύο ώρες σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας, του Δήμου Θέρμης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 6 το πρωί διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στις Κοινότητες Κάτω Σχολάρι, Πλαγιάρι και σε τμήματα των Κοινοτήτων Τριλόφου και Νέου Ρυσίου. Λίγη ώρα αργότερα ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος τηλεφώνησε, για άλλη μια φορά στον διευθυντή περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης του ΔΕΔΔΗΕ, Γεώργιο Μήτσιου εκφράζοντας την έντονη δυσφορία του Δήμου, καθώς και των κατοίκων και των επαγγελματιών της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας για τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος που σημειώνονται στην περιοχή. Παράλληλα του ζήτησε να υπάρξει κινητοποίηση όλων των συνεργείων προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση. Ο κ. Μήτσιου εξήγησε στον δήμαρχο ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης οφειλόταν σε βλάβες οι οποίες σημειώθηκαν και στις δύο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από Κάτω Σχολάρι και από Θεσσαλονίκη και δεσμεύτηκε πως η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί πολύ σύντομα. Το ηλεκτρικό ρεύμα επανήλθε μετά σχεδόν δύο ώρες.

Ο Δήμος Θέρμης έχει θέσει επανειλημμένως το θέμα των διακοπών ρεύματος στις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας, τόσο προς τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και προς το αρμόδιο υπουργείο. Έχει ενημερώσει τους βουλευτές της Β’ Θεσσαλονίκης για το σοβαρό αυτό πρόβλημα, ενώ έχει καταθέσει και μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, σε βάρος των υπευθύνων του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Δήμος Θέρμης απαιτεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και από τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες εργασίες αναβάθμισης των γραμμών ηλεκτροδότησης, ιδιαιτέρως της γραμμής “32” η οποία δημιουργεί και τα περισσότερα προβλήματα, ώστε να σταματήσουν, επιτέλους, οι συνεχείς διακοπές ρεύματος στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας οι οποίες πλήττουν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς και εκατοντάδες επιχειρήσεις.