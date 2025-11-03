Εγκαινιάστηκε το τέταρτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του δήμου Νεάπολης – Συκεών

Το ΚΗΦΗ που στεγάζεται στο δημοτικό κτίριο της Επταπυργίου, μαζί με το ΚΑΠΗ και το Δημοτικό Ιατρικό Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του δήμου Νεάπολης-Συκεών, άνοιξε και επισήμως τις πύλες του προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους συμπολίτες μας έχουν ανάγκη.

Τις εντυπώσεις στην τελετή του αγιασμού έκλεψαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι, οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας, οι οποίοι με χαμόγελα ικανοποίησης στα πρόσωπά τους μοίρασαν απλόχερα ευχές, ευχαριστώντας για τις δυνατότητες που τους παρέχει το νέο τους σπίτι.

Παρόντες, εκτός από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών Κατερίνα Τσουκαλά, ήταν ο αντιδήμαρχος Παιδείας, και αναπληρωτής δημάρχου, Μιχάλης Βουλγαρίδης και ο πρόεδρος της ΚΕΥΝΣ Δημήτρης Απατσίδης.

Τον αγιασμό τέλεσε ο πατήρ Βασίλειος Μήλιος από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους και Αγ. Χριστοφόρου ο οποίος ευχήθηκε «καλή διαμονή στους ανθρώπους που θα στεγάσει το νέο ΚΗΦΗ».

Αναφορά στην κοινωνική πολιτική του δήμου, που έχει στο επίκεντρό του τους απομάχους της ζωής, έκανε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Μιχάλης Βουλγαρίδης τονίζοντας ότι πρόκειται για το τέταρτο ΚΗΦΗ που εγκαινιάζει ο δήμος ως πρωτοπόρος στην κοινωνική φροντίδα ιδιαίτερα των αδύναμων συμπολιτών μας.

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης σε μήνυμά του τόνισε ότι «η φροντίδα που παρέχουν τα δημοτικά ΚΗΦΗ δωρεάν είναι αντάξια όσων οφείλουμε στους ανθρώπους που εργάστηκαν και αγωνίστηκαν μία ζωή για να μας παραδώσουν έναν καλύτερο κόσμο». Υπενθύμισε ότι το πρώτο ΚΗΦΗ στην Ελλάδα λειτούργησε στον δήμο Νεάπολης-Συκεών και υποσχέθηκε ότι «αυτή η διοίκηση θα συνεχίσει να πρωτοπορεί στις κοινωνικές δομές επιχειρώντας με τη βοήθεια των εργαζομένων ώστε να καλύψουμε τα κενά τα οποία έχουμε ως χώρα που βρίσκεται πολύ πίσω στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης και αποασυλοποίησης των ηλικιωμένων», όπως είπε, και υπογράμμισε ότι στην Ευρώπη ανάλογες δομές λειτουργούν εδώ και 30 χρόνια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης-Συκεών Δημήτρης Απατσίδης δήλωσε υπερήφανος για τις κοινωνικές δομές του δήμου, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για τη συμβολή τους στην καλή λειτουργία τους και κάλεσε τους ηλικιωμένους που θέλουν να περνούν δημιουργικά την ημέρα τους, καθώς και τις οικογένειες με ηλικιωμένους, να τους εγγράψουν στο νέο ΚΗΦΗ της οδού Επταπυργίου.

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι Ειρήνη Καγιαμπίνη, Γιώργος Καστανίδης, Σταυρούλα Δόλια-Χαριτίδου, Τζένη Ευθυμιάδου. Εκεί ήταν από νωρίς και η προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της ΚΕΥΝΣ Κατερίνα Ζαγρή, η προϊσταμένη του «Βοήθεια Στο Σπίτι» Δέσποινα Καλπάκη καθώς και όλες οι προϊστάμενες των ΚΗΦΗ.

Λίγα λόγια για το νέο ΚΗΦΗ

Πρόκειται για μία νέα δομή στην υπηρεσία των ηλικιωμένων συνδημοτών μας, με δυνατότητα ασφαλούς και αξιοπρεπούς φιλοξενίας και διαβίωσης 45 ωφελούμενων ηλικίας άνω των 65 ετών, όπου όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν. Το νέο ΚΗΦΗ διαθέτει καλαίσθητους και προσεγμένους χώρους κατάλληλους για τις καθημερινές δραστηριότητες των ωφελούμενων και τη διασφάλιση ενός ευχάριστου κλίματος διαβίωσης και στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του υπερσύγχρονου πολυώροφου κτιρίου του Β΄ ΚΑΠΗ Συκεών και των Δημοτικών του Ιατρείων (Επταπυργίου 72Α).

Οι δομές των ΚΗΦΗ αποτελούν μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κ.ά.) και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

Οικογενειακό περιβάλλον

Όλα τα ΚΗΦΗ του δήμου είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό που παρέχει νοσηλευτική παρακολούθηση και φροντίδα, κοινωνική στήριξη και οικογενειακή συμβουλευτική με πλούσιες δημιουργικές δραστηριότητες σε ένα οικείο, σχεδόν οικογενειακό περιβάλλον. Στόχος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελούμενων και απώτερο σκοπό τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας και την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος.

Πιο αναλυτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Νοσηλευτική φροντίδα και συνταγογράφηση φαρμάκων, πρόγευμα και γεύμα, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, κοινωνικοποίηση και αναψυχή, βοήθεια σε θέματα ατομικής υγιεινής και φροντίδας, υποστήριξη και βοήθεια σε όλα τα επίπεδα προς την οικογένεια που φροντίζει τα ηλικιωμένα άτομα.