Δ. Παύλου Μελά: “Νιώσε διαφορετικός” μέσα από βιωματικές δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι να χρησιμοποιείς αναπηρικό αμαξίδιο; Πώς νιώθεις όταν περπατάς χωρίς να βλέπεις, κρατώντας ένα λευκό μπαστούνι ή πώς είναι να σε οδηγεί ένας σκύλος τυφλών; Όσοι συμμετάσχουν στη βιωματική δράση «Νιώσε Διαφορετικός» θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν στον ελάχιστο βαθμό όσα βιώνουν καθημερινά άτομα με αναπηρία κατά τις μετακινήσεις τους.

Η δράση, που υλοποιείται από τον Δήμο Παύλου Μελά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο 1 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τη1 έως τις 5 Δεκεμβρίου, κατά τις ώρες 9:00 έως 17:00. Τα εγκαίνια της δράσης θα γίνουν τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, στις 18:00. Στα εγκαίνια θα τραγουδήσουν μέλη του Συλλόγου «Μιλάμε για τον Αυτισμό».

Εμπνεύστρια της δράσης είναι η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Παύλου Μελά, Συλβάνα Καρασαββίδου.

Η ξεχωριστή αυτή δράση, είχε πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 από την κοινωνική οργάνωση «Μαζί για την Οικογένεια και το Παιδί» και είχε αγκαλιαστεί από την πόλη και τους ανθρώπους της, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Στόχος της διοργάνωσης είναι πολίτες και μαθητές να γνωρίσουν τις δυσκολίες και τα εμπόδια που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες στη ζωή τους μέσω βιωματικής εμπειρίας.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να κάνουν χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, να χρησιμοποιήσουν το λευκό μπαστούνι σε όδευση τυφλών, να τους οδηγήσει σκύλος οδηγός τυφλών αλλά και να νιώσουν πώς αντιλαμβάνεται τους ήχους ένα αυτιστικό άτομο.

Στον χώρο του περιπτέρου 1 της ΔΕΘ θα βρίσκονται εθελοντές, οι οποίοι θα ενημερώνουν και θα διευκολύνουν τους επισκέπτες για τη συμμετοχή τους στις δράσεις. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η δράση «Νιώσε Διαφορετικός» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

