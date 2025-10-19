MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αγγελούδης για την Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα: “Χρωστάμε πολλά στους Ήρωες”

|
THESTIVAL TEAM

Το δικό του μήνυμα για την Ημέρα Μνήμης Μακεδονικού Αγώνα έστειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, “η σημερινή Ημέρα υπενθυμίζει πως τίποτα δεν χαρίζεται”.

Παράλληλα, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο κ. Αγγελούδης τονίζει “πως απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση για να απαντήσουμε στις προκλήσεις της κάθε εποχής”.

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημάρχου:

“Χρωστάμε πολλά στους Ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα. Σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για να κρατήσουν τη Μακεδονία ελληνική ώστε να απολαμβάνουμε σήμερα εμείς τα αγαθά μιας ελεύθερης Πατρίδας.

Τους ευχαριστούμε και τους τιμούμε, κρατώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη.

Η σημερινή Ημέρα υπενθυμίζει πως τίποτα δεν χαρίζεται.

Πως απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση, ετοιμότητα και αποφασιστικότητα, για να απαντήσουμε στις προκλήσεις της κάθε εποχής.

Και τέλος, ας μη ξεχνάμε ποτέ, πως όπως διδάσκει ο Μακεδονικός Αγώνας, οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες προϋποθέτουν ενότητα και εθνική ομοψυχία”.

Δήμος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης

