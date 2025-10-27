MENOY

Ξέσπασε ο Αχιλλέας Μπέος για τη διαιτησία του ΠΑΟΚ-Βόλος: “Ντροπή, αφήστε μας να παίξουμε μπάλα”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ με τα γκολ των Γιακουμάκη και Οζντόεφ κέρδισε χθες 3-0 τον Βόλο στην Τούμπα και παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1.

Μετά το παιχνίδι ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Μαγνησίας και δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, εξέφρασε δημόσια τα παράπονα του για τους διαιτητές Βεργέτη και Παπαπέτρου.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

«Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα. Φτάνει πια να ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδόσφαιρο και πάντα υπέρ των μεγάλων γιατί με αυτά που συνέβησαν σήμερα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.

Αν δεν είναι πέναλτι στο Λάμπρου στο 47ο λεπτό με το αποτέλεσμα του αγώνα στο 0-0, τότε ο Βεργέτης θα έπρεπε να του δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Όσο ο για το φάουλ του Μύγα από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο τηλεοπτικος φακός μιλάει από μόνος του. Απλά ανύπαρκτο.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά παραπάνω αλλά το αφήνουμε εδώ. Ντροπή κύριε Βεργέτη και κύριε Παπαπετρου».

Αχιλλέας Μπέος ΠΑΟΚ

