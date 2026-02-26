Θρήνος στον ελληνικό στίβο: Πέθανε ο εμβληματικός προπονητής, Κώστας Γαντζίας σε ηλικία 87 ετών

Βαρύ πένθος προκαλεί στον ελληνικό στίβο η απώλεια του Κώστα Γαντζία, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη και την οργανωτική ενίσχυση του αθλήματος για δεκαετίες. Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών, «προδομένος» από την καρδιά του, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο και ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο.

Ο Κώστας Γαντζίας υπηρέτησε επί σειρά ετών ως εθνικός προπονητής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αγωνιστική πορεία και την εξέλιξη πολλών αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, ανέλαβε καίριες οργανωτικές ευθύνες, καθώς διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τεχνικός διευθυντής αγώνων, ενισχύοντας τον θεσμό μεγάλων διοργανώσεων στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ

«Θλίψη στον ελληνικό στίβο προκάλεσε η είδηση της απώλειας του Κώστα Γαντζία, ενός ανθρώπου με πολύχρονη και ουσιαστική προσφορά στο άθλημα.

Ο Κώστας Γαντζίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια “προδομένος” από την καρδιά του, διετέλεσε για πολλά χρόνια εθνικός προπονητής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική πορεία και την εξέλιξη αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση μεγάλων διοργανώσεων, καθώς υπήρξε επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.

Υπήρξε αθλητής των χαμηλών εμποδίων κι έπειτα προπονητής στην ΑΕΚ, αλλά και ομοσπονδιακός τεχνικός. Ήταν ο προπονητής του Γιώργου Βαμβακά όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων- Νεανίδων του 1979.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, τιμώντας τη μνήμη και την ανεκτίμητη προσφορά του στον ελληνικό στίβο.