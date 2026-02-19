Συστάσεις και οδηγίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενόψει Θέλτα: “Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων”

Ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστροφα ενόψει του πρώτου αγώνα με τη Θέλτα το βράδυ της Πέμπτης (19/02) στο γήπεδο της Τούμπας, με στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς.

Την ίδια στιγμή, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ με ανακοίνωσή της δίνει τις απαραίτητες παροτρύνεις προς τον κόσμο για κόσμια συμπεριφορά, προκειμένου ο Δικέφαλος να μην αντιμετωπίσει κίνδυνο τιμωρίας ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Θέλτα στο γήπεδο της Τούμπας και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους 16 του UEFA Europa League 2025-26.

Είναι χρέος όλων να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων του μεγάλου αγώνα της Τούμπας, να διασφαλίσουμε πως η έδρα μας δεν θα κινδυνεύσει για τα επόμενα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια και θα είναι ανοιχτή και γεμάτη. Περιμετρικά του γηπέδου θα πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία.

Στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, πολιτικό, υβριστικό ή σεξιστικό περιεχόμενο. Η UEFA είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε ζητήματα πολιτικών, υβριστικών, σεξιστικών και ρατσιστικών μηνυμάτων. Τυχόν παράβαση μπορεί να επιφέρει βαριές κυρώσεις στην ομάδα μας. Φωνή και πάθος, καθαρό μυαλό και ψυχραιμία και πάμε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας σε ένα ακόμα σπουδαίο ευρωπαϊκό βράδυ. Οι Θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 17:15.

Κάθε φίλαθλος θα πρέπει να κάνει έγκαιρα ταυτοποίηση -ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet- ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος λίγο πριν τον αγώνα. Από τις 14:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων, για να βοηθήσει όσους αντιμετωπίσουν ζήτημα με την είσοδό τους στο γήπεδο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.Όλοι μαζί, με το πάθος και τη φωνή μας για τη νίκη! Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!».