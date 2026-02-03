Συνάντηση ΚΑΕ και Α.Σ. ΑΡΗΣ: Στο επίκεντρο η συνεργασία και οι Ακαδημίες

Στα γραφεία της ΚΑΕ Άρης Betsson συναντήθηκαν ο ιδιοκτήτης και η διοίκηση της ομάδας με τη νέα διοίκηση του Α.Σ. Άρης, στο πλαίσιο των επαφών που έχουν ξεκινήσει ανάμεσα στους δύο φορείς του συλλόγου.

Το “παρών” στη συνάντηση έδωσαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο διευθύνων σύμβουλος, Αγαπητός Διακογιάννης, ο επιχειρησιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης, καθώς και ο general manager, Νίκος Ζήσης.

Από την πλευρά του Α.Σ. Άρης παρευρέθηκαν ο πρόεδρος, Σίμος Αϊβαζίδης, ο αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη και εκπρόσωπός του στην ΚΑΕ, Αβραάμ Τοσουνίδης, και ο γενικός γραμματέας, Αλέξανδρος Γκαντώνας.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη διάθεση κοινής πορείας, έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον και την πρόοδο του Άρη Betsson.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε το πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στην ΚΑΕ και τον Α.Σ., στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η αξιοποίηση των Ακαδημιών Μπάσκετ του συλλόγου ενώ οι επαφές θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να συζητηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

