MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνάντηση ΚΑΕ και Α.Σ. ΑΡΗΣ: Στο επίκεντρο η συνεργασία και οι Ακαδημίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα γραφεία της ΚΑΕ Άρης Betsson συναντήθηκαν ο ιδιοκτήτης και η διοίκηση της ομάδας με τη νέα διοίκηση του Α.Σ. Άρης, στο πλαίσιο των επαφών που έχουν ξεκινήσει ανάμεσα στους δύο φορείς του συλλόγου.

Το “παρών” στη συνάντηση έδωσαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο διευθύνων σύμβουλος, Αγαπητός Διακογιάννης, ο επιχειρησιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης, καθώς και ο general manager, Νίκος Ζήσης.

Από την πλευρά του Α.Σ. Άρης παρευρέθηκαν ο πρόεδρος, Σίμος Αϊβαζίδης, ο αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη και εκπρόσωπός του στην ΚΑΕ, Αβραάμ Τοσουνίδης, και ο γενικός γραμματέας, Αλέξανδρος Γκαντώνας.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη διάθεση κοινής πορείας, έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον και την πρόοδο του Άρη Betsson.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε το πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στην ΚΑΕ και τον Α.Σ., στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η αξιοποίηση των Ακαδημιών Μπάσκετ του συλλόγου ενώ οι επαφές θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να συζητηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγή: sport24.gr

Άρης Ρίτσαρντ Σιάο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Η Ορεινή Μέλισσα εξήγησε γιατί έβαλε τα κλάματα στο TikTok: Δεχόμουν απειλές για τη ζωή μου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων από δομή φιλοξενίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πώς συνελήφθη ο 54χρονος Έλληνας που κατηγορείται για δολιοφθορά σε γερμανικά πολεμικά πλοία

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Υπόθεση Άλεξ: Αν ζούσε σήμερα θα ήταν 31 ετών – Δεν μάθαμε ποτέ που έκρυψαν τη σορό του

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Eπστάιν στα τέλη Φεβρουαρίου