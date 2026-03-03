Συναγερμός στην άμυνα του Άρη: Εκτός Σούντμπεργκ και Φαντιγκά με Ατρόμητο

Σημαντικά προβλήματα προέκυψαν για τον Άρη, μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ενόψει της εντός έδρας κρίσιμης αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του αλλάζοντας τα δύο από τα τέσσερα κομμάτια της αμυντικής του γραμμής.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν σήμερα οι Νόα Σούντμπεργκ και Νοά Φαντιγκά επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους.

Ο Σουηδός στόπερ υπέστη θλάση στη γάμπα, τραυματισμός που τον θέτει αυτομάτως εκτός του αγώνα με την ομάδα του Περιστερίου, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να καθοριστεί το ακριβές διάστημα απουσίας του.

Από την πλευρά του, ο Φαντιγκά υπέστη διάταση και θεωρείται πρακτικά αδύνατο να προλάβει το παιχνίδι του Σαββάτου. Ο Βέλγος μπακ είχε ήδη δείξει σημάδια επιβάρυνσης από τις διαδοχικές συμμετοχές και στο πρόσφατο ματς με τον Παναθηναϊκό έγινε αναγκαστικά αλλαγή, όταν και ο ίδιος αισθάνθηκε ενοχλήσεις, με το ιατρικό τιμ να επιβεβαιώνει τελικά ότι δεν πρόκειται για κάτι επιπόλαιο. Και στην περίπτωσή του θα υπάρξει νέος κύκλος εξετάσεων μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τον Χαμζά Μεντίλ, του οποίου η συμμετοχή στο αρχικό σχήμα, μετά από τέσσερις μήνες απουσίας ήταν εξ αρχής ρίσκο, τα νέα είναι συγκρατημένα αισιόδοξα. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ απέφυγε τον μυϊκό τραυματισμό, ωστόσο η συμμετοχή του απέναντι στον Ατρόμητο μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρείται. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει την τελική ιατρική εκτίμηση πριν «κλειδώσει» η ενδεκάδα.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τον Άρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου, ωστόσο, καθώς η αμυντική συνοχή δοκιμάζεται σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν. Η απουσία δύο βασικών επιλογών (σ.σ. Σούντμπεργκ-Φατιγκά) περιορίζει αισθητά τις διαθέσιμες λύσεις, αναγκάζοντας τον Έλληνα τεχνικό να αναζητήσει εναλλακτικά σχήματα και πρόσωπα για να διατηρήσει ισορροπία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Άρης θα παραταχθεί στο ματς που ακολουθεί με διαφοροποιημένη αμυντική τετράδα, σε ένα ματς όπου το περιθώριο λάθους είναι μικρό και η ανάγκη για βαθμούς επιτακτική.