Συγκίνηση στην κηδεία του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: Ο σκύλος του δεν έφυγε στιγμή από το φέρετρο – Δείτε βίντεο

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο Σέρβο προπονητή.

Στην κηδεία του Βουγιόσεβιτς πήγαν μεταξύ άλλων οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Ζάρκο Πάσπαλι, Αλεκσέι Πουκουσέφσκι, Φιλίπ Πετρούσεφ, Μπρούνο Φερνάντο, Τόνι Τζεκίρι, Κάρλικ Τζόουνς και Βάνκα Μαρίνκοβιτς.

Μία άκρως συγκινητική στιγμή ήταν η παρουσία του Λαμπραντόρ του Σέρβου τεχνικού, που δεν έφυγε στιγμή δίπλα από το φέρετρο.

Ο Ζούτα αποτελεί μέρος της οικογένειας Βουγιόσεβιτς για πάνω από δέκα χρόνια, με τις αναφορές του σπουδαίου προπονητή στο πιστό του σκύλο να είναι αρκετές.

Η εικόνα του Λαμπροντόρ διπλά στην σύζυγο του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, Άννα, και τον γιό του Λούκα, κατά τη διάρκεια της κηδείας συγκίνησε, με φωτογραφίες και βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, συνοδευόμενα με σχόλια αγάπης για τη σχέση που είχε αναπτύξει ο Σέρβος τεχνικός με τον σκύλο του.

