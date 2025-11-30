MENOY

Στην προπόνηση του Άρη ο Καρυπίδης: Τι είπε στους ποδοσφαιριστές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την ευκαιρία για ιδιαίτερες συζητήσεις και τετ-α-τετ με τους ποδοσφαιριστές του Άρη, τον προπονητή Μανόλο Χιμένεθ και τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγιες, είχε το πρωί της Κυριακής (30/11) ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος παρευρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ μίλησε στους παίκτες και τόνισε ότι το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για όλους να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα. Μετά την αναμέτρηση με την ΑΕΛ, ο Καρυπίδης υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερη προσπάθεια και συσπείρωση, εξηγώντας πως τα ντέρμπι αποτελούν πάντα πρόκληση αλλά και μια δυνατότητα να αποδείξει η ομάδα τις πραγματικές της δυνατότητες.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης είχε επίσης συνομιλία και με τους Χιμένεθ και Ρέγιες, συζητώντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την αγωνιστική πορεία της ομάδας.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα του Άρη από εδώ και πέρα περιλαμβάνει δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, για Κύπελλο και Πρωτάθλημα, ενώ το εξαιρετικά απαιτητικό δεκαήμερο ολοκληρώνεται με ένα ακόμη ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Πηγή: metrosport.gr

Θεόδωρος Καρυπίδης ΠΑΕ Άρης

