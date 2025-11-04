Στεφάν Λανουά: Ο Ολυμπιακός έπρεπε να πάρει πέναλτι στο παιχνίδι με τον Άρη

Ο Στεφάν Λανουά, όπως σχεδόν κάθε Τρίτη, ανέλυσε τις αμφισβητούμενες φάσεις της 9ης αγωνιστικής της Super League. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη ανέφερε ότι υπάρχει πέναλτι πάνω στον Ταρέμι.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, σχολίασε και το ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, που έληξε 1-0 υπέρ της Ένωσης, λέγοντας πως υπάρχει καθαρό φάουλ του Γιόβιτς στη φάση, δικαιόνοντας τον διαιτητή του αγώνα, σε αντίθεση με αυτόν του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Σχολίασε κιόλας και δύο φάσεις από το παιχνίδι Ατρόμητος – Κηφισιά, για τις οποίες είχαν παράπονα οι γηπεδούχοι, χωρίς όμως να τους δικαιώνει.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στεφάν Λανουά

Για τη φάση του Ταρέμι στο Ολυμπιακός – Άρης: «Εδώ ο αμυντικός του Άρη κάνει φάουλ κρατώντας τον αντίπαλό του αρχικά έξω από την περιοχή του πέναλτι και στη συνέχεια μέσα σε αυτή. Αμυνόμενος με τέτοιο τρόπο ο παίκτης παίρνει το ρίσκο να καταλογίσει πέναλτι. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής δεν είδε την παράβαση ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι».

Για το πέναλτι και την αποβολή του Μάνσα στο Ολυμπιακός – Άρης: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Ολυμπιακού υποπίπτει σε παράβαση κατά του αντιπάλου του εντός της μεγάλης περιοχής της ομάδας του η οποία στερεί από τον επιθετικό μια προφανή ευκαιρία για γκολ. Ο διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι και μια καθαρή κόκκινη κάρτα γιατί η παράβαση δεν ήταν προσπαθώντας να παίξει την μπάλα αλλά καθαρό κράτημα. Ο παίκτης που έκανε την ποαράβαση πρέπει να αποβληθεί σύμφωνα με τη σωστή εφαρμογή των κανόνων του παιχνιδιού».

Για τη φάση του Γιόβιτς στο ΑΕΚ – Παναιτωλικός: «Κατά τη διάρκεια της σέντρας ο επιθετικός της ΑΕΚ κάνει καθαρό φάουλ, σπρώχνοντας τον αντίπαλό του και με τα δύο χέρια, για να δημιουργήσει με αθέμιτο τρόπο απόσταση μεταξύ τους πριν πετύχει τέρμα. Το VAR έκανε σωστή παρέμβαση προτείνοντας στον διαιτητή onfiled review που οδήγησε στην ακύρωση του τέρματος».