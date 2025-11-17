Σε ποια θέση της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισαν το 2025 Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που δεν έχει αγωνιστεί, λόγω τραυματισμού, στα τελευταία τουρνουά, θα κλείσει τη φετινή σεζόν στο Νο 34 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, εκτός Top 30, για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2018! Στο μεταξύ ο Κάρλος Αλκαράθ μπορεί να ηττήθηκε στον τελικό του ATP Finals από τον Γιανίκ Σίνερ, αλλά τερματίζει τη σεζόν στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Η απόσταση όμως από τον Ιταλό πρωταθλητή (Νο 2), είναι μόλις 550 βαθμοί. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποχαιρετάει το 2025 ως Νο 4 στον κόσμο. Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.050 βαθμοί Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.160 Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.830 Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.245 Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.135 Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.135 Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.040 Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.970 Τζακ Ντρέιπερ (ΗΠΑ) 2.990

…

Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.425

Η Σάκκαρη στο Νο 52 της παγκόσμιας κατάταξης

Η Μαρία Σάκκαρη κι αυτή την εβδομάδα παρέμεινε στο Νο 52 στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA) και θα κλείσει τη σεζόν σε αυτή τη θέση, ενώ η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά και έκλεισε τη φετινή σεζόν στην κορυφή του κόσμου, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί. Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.870 βαθμοί Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.395 Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.763 Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.287 Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.850 Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.583 Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.335 Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.325 Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.319 Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Ρωσία) 3.375

…