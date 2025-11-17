MENOY

Σε ποια θέση της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισαν το 2025 Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Φωτογραφία: INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που δεν έχει αγωνιστεί, λόγω τραυματισμού, στα τελευταία τουρνουά, θα κλείσει τη φετινή σεζόν στο Νο 34 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, εκτός Top 30, για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2018! Στο μεταξύ ο Κάρλος Αλκαράθ μπορεί να ηττήθηκε στον τελικό του ATP Finals από τον Γιανίκ Σίνερ, αλλά τερματίζει τη σεζόν στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Η απόσταση όμως από τον Ιταλό πρωταθλητή (Νο 2), είναι μόλις 550 βαθμοί. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποχαιρετάει το 2025 ως Νο 4 στον κόσμο. Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

  1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.050 βαθμοί
  2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500
  3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.160
  4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.830
  5. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.245
  6. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.135
  7. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.135
  8. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.040
  9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.970
  10. Τζακ Ντρέιπερ (ΗΠΑ) 2.990

  1. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.425

Η Σάκκαρη στο Νο 52 της παγκόσμιας κατάταξης

Η Μαρία Σάκκαρη κι αυτή την εβδομάδα παρέμεινε στο Νο 52 στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA) και θα κλείσει τη σεζόν σε αυτή τη θέση, ενώ η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά και έκλεισε τη φετινή σεζόν στην κορυφή του κόσμου, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί. Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

  1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.870 βαθμοί
  2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.395
  3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.763
  4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.287
  5. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.850
  6. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.583
  7. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.335
  8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.325
  9. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.319
  10. Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Ρωσία) 3.375

  1. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.116

Μαρία Σάκκαρη Στέφανος Τσιτσιπάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

