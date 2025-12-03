MENOY

Πέθανε η μητέρα του Μάκη Αγγελόπουλου – Θλίψη στην ΑΕΚ

THESTIVAL TEAM

Θλίψη επικρατεί στην οικογένεια της ΑΕΚ, καθώς όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, έφυγε από τη ζωή η μητέρα των προέδρων της μπασκετικής Ένωσης, κυρίων Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.

Στην ανάρτησή της, η ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρει:

“Σύσσωμη η οικογένεια της «Βασίλισσας», ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, οι αθλητές, τα μέλη του αγωνιστικού Τμήματος και οι λοιποί εργαζόμενοι της ΑΕΚ ΒC εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για την εκδημία της μητέρας των κ.κ. Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.

Αγαπητοί Πρόεδροι, στεκόμαστε δίπλα σας, αυτές τις στιγμές του ανείπωτου πόνου. Του άφευκτου, του ακατανόητου…

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Καλό Ταξίδι στο Φως, Κυρία Καλλιρρόη”.

