Παυλίδης: Δεν είμαι ευχαριστημένος, νικήσαμε γιατί πήραμε διαφορά στο πρώτο οκτάλεπτο

Παρά την άνετη νίκη (15-10) επί της Ιταλίας και την εξασφάλιση της πρόκρισης στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο Χάρης Παυλίδης δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την εμφάνιση της εθνικής υδατοσφαίρισης γυναικών στο σημερινό (31/1) παιχνίδι.

Για την ακρίβεια, ο ομοσπονδιακός προπονητής έμεινε ευχαριστημένος μόνο από το πρώτο οκτάλεπτο, στο οποίο η ελληνική ομάδα προηγήθηκε 6-1 και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα για τη νίκη. Κατά τα άλλα όμως… «αν εξαιρέσουμε το α΄ οκτάλεπτο και την άμυνά μας, ήμασταν κακοί. Κάναμε λάθη που στα μεγάλα ματς θα μας κοστίσουν το χρυσό μετάλλιο. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας» τόνισε ο τεχνικός των πρωταθλητριών κόσμου, μιλώντας μετά το ματς στην ΕΡΤ. «Νικήσαμε γιατί πήραμε διαφορά στο πρώτο οκτάλεπτο. Η διαχείριση του σκορ και του χρόνου αποτελεί ελαφρυντικό για τα κορίτσια. Δεν γίνεται αυτά που λέμε στην προπόνηση να μην γίνονται. Τα κορίτσια έδειξαν να μην έχουν συγκέντρωση» κατέληξε ο Παυλίδης.

Η Έλενα Ξενάκη με τη σειρά της δήλωσε: «Τους πήραμε τον αέρα στο α΄ οκτάλεπτο, τους κόπηκαν τα πόδια, δείξαμε πολύ ωραίο πρόσωπο σε αυτή την περίοδο, κάναμε το πρώτο βήμα για τετράδα. Μπήκαμε με τις οδηγίες του προπονητή μας, ανταποκριθήκαμε ειδικά στο ξεκίνημα πολύ καλά, στο τέλος σαν να “ξεφουσκώσαμε” λίγο, αλλά ήταν μια πολύ καλή αρχή για τα ματς που έρχονται».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρώτη σκόρερ του αγώνα, Βάσω Πλευρίτου: «Κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα, αλλά και “κοιλιά” στη συνέχεια, όταν μας πλησίασαν. Η άμυνά μας ήταν πολύ καλή, η επίθεση έδωσε λύσεις, κοιτάμε τα λάθη μας να τα διορθώσουμε για τη συνέχεια που, αν τα επαναλάβουμε, μπορεί να μας κοστίσουν. Παίρνουμε δύναμη από κάθε αγώνα. Δείχνουμε πολύ καλή εικόνα, βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι».

