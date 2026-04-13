Κορωπί: Συνελήφθη 48χρονη influencer και γυμνάστρια μετά από καταδίωξη – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη 48χρονης influencer και γυμνάστριας προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου μετά από καταδίωξη στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η γυμνάστρια ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ στο όχημά της εντοπίστηκαν δεκάδες αναβολικά δισκία.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα της 48χρονης να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως σημειώνει η δημόσια τηλεόραση μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο της 48χρονης σε πρατήριο καυσίμων.

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,73 mg/l αντίστοιχα. Επιπλέον, στο όχημά της βρέθηκαν 78 αναβολικά χάπια.

Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί.

