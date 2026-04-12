ΠΑΟΚ: Πάσχα με χαμόγελα και… προπόνηση στο PAOK Sports Arena – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ… γιόρτασαν την Ανάσταση στην PAOK Sports Arena καθώς το πρόγραμμά του τις επόμενες εβδομάδες θα είναι καταιγιστικό, με παιχνίδια ανά τρεις μέρες σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου θα έχουν τις επόμενες εβδομάδες δύο τοπικά ντέρμπι (Άρη στο «Παλατάκι», Ηρακλή στο Ιβανώφειο) και φυσικά, με πολύ μεγαλύτερο διακύβευμα, τους τελικούς του FIBA Europe Cup με τη Μπιλμπάο στις 22 και 29 Απριλίου. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ξεκούρασης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Κυριακή του Πάσχα στο γήπεδο. Στο PAOK Sports Arena, στο σπίτι μας. Ετοιμαζόμαστε για ένα καταιγιστικό πρόγραμμα, με πολύ απαιτητικούς αγώνες, κάθε τρεις ημέρες, σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Είμαστε ο ΠΑΟΚ και θα είμαστε έτοιμοι. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

Μπάσκετ ΠΑΟΚ

