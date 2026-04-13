Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις πρώτες συναλλαγές αφού ξανάνοιξαν οι αγορές, μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ενώ υποχώρησε περί τα 97 δολάρια στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7%.

Το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Ιούνιο, είχε φθάσει παράλληλα τα 101,80 δολάρια (+6,8%).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΗΠΑ Πετρέλαιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Σοκολάτα: Πόση είναι πια “αρκετή” για τα παιδιά και τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς με τα πασχαλινά αυγά;

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Στενά Ορμούζ: “Αλλάξτε πορεία, θα γίνετε στόχος” – Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν αμερικανικό πλοίο – Βίντεο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη αγκαλιά με τον Μάκη Παντζόπουλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος που ήταν καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία – Προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Νέα Ζηλανδία: Χιλιάδες κάτοικοι χωρίς ρεύμα, εκατοντάδες έφυγαν από τα σπίτια τους λόγω κυκλώνα που πλησίαζε στο Βόρειο Νησί της χώρας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Έως τις 15 Απριλίου αιτήσεις για προσλήψεις ανέργων με πλήρη επιδότηση από τη ΔΥΠΑ