Ανθή Βούλγαρη: Είμαι δημοσιογράφος και αυτό πρέπει να γίνει σαφές για τους ανθρώπους του χώρου μας

Η Ανθή Βούλγαρη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega, που μεταδόθηκαν την Κυριακή του Πάσχα και μίλησε για την πετυχημένη συνεργασία της με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο ερχομός του γιου της, ενώ δεν παρέλειψε να πάρει θέση στις συζητήσεις ορισμένων για τις διαδικτυακές συνεντεύξεις που κάνουν influencer.

«Δεν είμαι Influencer, ούτε καν. Ένας άνθρωπος που ασκεί επιρροή, είτε από την τηλεόραση, είτε από τα social media, ίσως είναι και influencer. Αλλά δεν είναι αυτό το επάγγελμά μου. Είμαι δημοσιογράφος. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει σαφές για τους ανθρώπους του χώρου μας. Εγώ θα πω ότι ένας influencer δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου, σε καμία περίπτωση» είπε η Ανθή Βούλγαρη.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το Πάσχα, μου θυμίζει πολύ τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό και η αλήθεια είναι όταν μπορώ πηγαίνω στο Πήλιο. Είμαι πολύ παραδοσιακή, μου αρέσει και να κάνω κουλουράκια και τσουρέκια, άσχετα αν δεν πετυχαίνουνε, βάφω και τα αυγά. Κοίτα, μη μου πεις τώρα για μαγειρίτσα, αρνιά και αυτά… εγώ δεν το έχω καθόλου με αυτό».

«Είναι το δεύτερο Πάσχα μας με τον μικρό, που πια δεν είναι βρεφάκι, είναι μωρό. Δεν ξέρω αν με έχει αλλάξει η μητρότητα αλλά το μυαλό μου είναι συνέχεια εκεί. Οπότε, αν αυτό είναι αλλαγή, είναι μια μεγάλη αλλαγή», εξομολογείται.

Σε ερώτηση για την επιτυχημένη τηλεοπτική της συνύπαρξη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, η Ανθή Βούλγαρη απαντά: «Με τον Ιορδάνη δεν υπάρχει αυτός ο κακός ανταγωνισμός. Δεν μετράμε πόσες λέξεις είπε ο ένας, πότε θα μιλήσει ο ένας, πότε θα μιλήσει ο άλλος. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τον Ιορδάνη και ο Ιορδάνης σέβεται πάρα πολύ εμένα. Αν αυτό είναι μυστικό, ίσως είναι ένα από τα μυστικά».

«Δεν πετυχαίνει πάντα το infotainment. Κάπου πετυχαίνει, αλλού δεν πετυχαίνει. Όταν ξέρεις να κάνεις ρεπορτάζ, ξέρεις να κάνεις σε όλα τα επίπεδα. Και ξέρεις και πού σε παίρνει και να μιλήσεις και να μη μιλήσεις. Οπότε νομίζω ότι εκεί κρύβεται το μυστικό και η ισορροπία.

Η δική μας εκπομπή είναι η πρώτη που το έχει κάνει αυτό, να συνδυάζει lifestyle θέματα σε αυτή τη ζώνη, όπως έχουμε κάνει και πολλά πράγματα πρώτοι. Ήταν κάτι που το θέλαμε με τον Ιορδάνη γιατί μας αποφορτίζει και το αντιμετωπίζουμε με πολύ σεβασμό. Εμείς απλά δεν κιτρινίζουμε την είδηση. Εμείς δίνουμε την είδηση και μένει εκεί, καλοπροαίρετα», σχολιάζει η Ανθή Βούλγαρη.