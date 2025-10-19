ΠΑΟΚ: Τα πλάνα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ απόψε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει φανερώσει τα πλάνα του για την ενδεκάδα, προφανώς και δεν θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές σε φυσικά πρόσωπα, όμως σε κάποιες θέσεις, ενδέχεται να επιχειρήσει να αιφνιδιάσει.

Για παράδειγμα: Εκτός από τον Ντεσπόντοφ που λογικά θα παίξει δεξιά και τον Κωνσταντέλια που προορίζεται για βασικός, στο άλλο άκρο θα επιλεγεί ο Τάϊσον; Ή ο Πέλκας που έχει αναρρώσει πλήρως και είναι ετοιμοπόλεμος.

Στη μεσαία γραμμή το ορθολογικό είναι να παίξουν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ. Ερωτηματικό είναι ο Καμαρά. Εάν πάει σε ένα πιο επιθετικογενές σχήμα, ο Καμαρά που δεν έχει δείξει ακόμη τις πραγματικές του δυνατότητες, θα έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα.

Στο κέντρο της άμυνας: Το πιθανότερο είναι να παίξουν οι Κεντζιόρα και Λόβρεν, όπως αγωνίστηκαν και εναντίον του Ολυμπιακού. Ο Μιχαηλίδης όμως αποτελεί μία εγγυημένη επιλογή, ως αριστερό στόπερ. Λογικά προβάδισμα έχουν οι δύο πρώτοι.

Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Τσιφτσής προορίζεται κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας και ο Μπάμπα στο αριστερό. Είπαμε στα χαφ οι Οζντόεφ και Μεϊτέ έχουν ένα προβάδισμα. Στην μεσοεπιθετική τριάδα οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και ένας εκ των Τάισον ή Πέλκας. Και στην κορυφή ο Γιακουμάκης. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προορίζεται για αλλαγή, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Τσάλοφ.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το «διπλό της πρωτιάς» για να βγάλει αλώβητος το δύσκολο πρόγραμμα των δύο συνεχόμενων ντέρμπι στην Ελλάδα. Με νίκη, ανεβαίνει στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς, με ισοπαλία είναι μέσα στην τριάδα της κορυφής σε απόσταση αναπνοής. Στο ενδεχόμενο της ήττας, θα απομακρυνθεί με πέντε πόντους από την πρώτη θέση, κάτι το οποίο δεν θέλουν να το σκέφτονται στον ΠΑΟΚ.