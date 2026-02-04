Παναθηναϊκός: Άγριες αποδοκιμασίες σε Αλαφούζο και παίκτες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ (0-1) στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό Κυπέλλου και καλείται σε μία εβδομάδα από τώρα να παίξει τα ρέστα του στην Τούμπα για να πάρει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Με τη λήξη του αγώνα, οι οπαδοί των «πρασίνων» αποδοκίμασαν άγρια τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Γιάννη Αλαφούζο, όπως και τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ.

Η απογοήτευση του κόσμου έρχεται μετά από μια ανεπιτυχή εμφάνιση της ομάδας, με πολλούς να θεωρούν ότι χρειάζονται στρατηγικές αλλαγές και νέα προσέγγιση από τον Ισπανό προπονητή ώστε να μην χαθεί και ο τελευταίος στόχος της φετινής χρονιάς.