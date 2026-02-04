MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Άγριες αποδοκιμασίες σε Αλαφούζο και παίκτες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ (0-1) στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό Κυπέλλου και καλείται σε μία εβδομάδα από τώρα να παίξει τα ρέστα του στην Τούμπα για να πάρει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Με τη λήξη του αγώνα, οι οπαδοί των «πρασίνων» αποδοκίμασαν άγρια τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Γιάννη Αλαφούζο, όπως και τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ.

Η απογοήτευση του κόσμου έρχεται μετά από μια ανεπιτυχή εμφάνιση της ομάδας, με πολλούς να θεωρούν ότι χρειάζονται στρατηγικές αλλαγές και νέα προσέγγιση από τον Ισπανό προπονητή ώστε να μην χαθεί και ο τελευταίος στόχος της φετινής χρονιάς.

Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Άννα Κανδαράκη: Όταν σκεφτόμαστε τον καρκίνο, μας έρχεται στο μυαλό η λέξη θάνατος – Εγώ θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κένι: Παίζουμε για τα παιδιά που δεν είναι πια μαζί μας

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: 892 ογκολογικοί ασθενείς και 7.008 συνεδρίες θεραπείας το 2025 στο “Παπανικολάου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πέλλα: Προσποιήθηκε τον λογιστή και της πήρε χρυσές λίρες και κοσμήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Ροδόπη: “Το παιδί μου είναι ο καλύτερος άνθρωπος”, λέει ο πατέρας του 55χρονου που κρατείται για σαμποτάζ σε γερμανικά πλοία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον