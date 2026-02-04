MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Με πρωταγωνιστή τον Γιακουμάκη έκανε βήμα πρόκρισης στον τελικό ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βήμα πρόκρισης στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας έκανε απόψε ο ΠΑΟΚ νικώντας 0-1 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο “Δικέφαλος” ήταν καλύτερος σε όλη την διάρκεια του αγώνα, έχασε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με κορυφαία το τετ α τετ του Πέλκα.

Στο δεύτερο μέρος με την είσοδο του Γιακουμάκη, η πλάστιγγα έγειρε περισσότερο, ο Κρητικός φορ κέρδισε πέναλτι στο 66ο λεπτό και σκόραρε από την άσπρη βούλα. Το 0-1 ήταν και το τελικό σκορ.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την άλλη Τετάρτη στην Τούμπα με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

