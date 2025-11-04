MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ποιοι θέλουν και ποιοι όχι την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη

|
THESTIVAL TEAM

Το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα, το οποίο παραδόθηκε από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ, διέρρευσε σήμερα στη δημοσιότητα προκαλώντας την αντίδραση της ΠΑΕ για τον τρόπο κοινοποίησής του.

Από την πλευρά της ΠΑΕ επισημαίνεται ότι πλέον ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει άποψη για το ποιοι πραγματικά επιθυμούν και ποιοι όχι την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη, διαβάζοντας το περιεχόμενο του μνημονίου.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την παραλαβή του κειμένου, οι επιτελείς της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ είχαν σημειώσει πως το μνημόνιο χρειάζεται σημαντικές διορθώσεις, καθώς εντοπίζονται αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό που είχε συνταχθεί από την τεχνοκρατική επιτροπή του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, στο πρώτο τους σχόλιο, υπογράμμιζαν πως παραμένουν προσηλωμένοι στην εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, τονίζοντας ότι η κοινή λογική πρέπει να αποτελέσει οδηγό στη συζήτηση.

Ένα 24ωρο αργότερα, η δημοσιοποίηση του μνημονίου συνεργασίας προκάλεσε την αντίδραση από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «ευχαριστούμε την ηγετική ομάδα του ΑΣ και το φίλα προσκείμενο σ΄ αυτήν Μέτροσπορτ για τη δημοσιοποίηση του τροποποιημένου μνημονίου», έλεγαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι της ΠΑΕ, προσθέτοντας πως «πλέον μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει ποιοι πραγματικά θέλουν και ποιοι όχι την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη».

ΑΣ ΠΑΟΚ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για αυτή την εβδομάδα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1 ώρα πριν

Οι “Αυτόπτες Μάρτυρες” με 20 καρέ του Θερμαϊκού για τα 33 χρόνια του “Θερμαϊκού”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ που απαξίωσε τα ΕΛΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Black Friday 2025: Πότε πέφτει, τι να περιμένετε και πώς να κάνετε έξυπνες αγορές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του – Κανονικά τα δρομολόγια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τούμπαρε ΙΧ στην Εγνατία Οδό πριν τον κόμβο Αλεξάνδρειας