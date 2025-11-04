ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ποιοι θέλουν και ποιοι όχι την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη

Το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα, το οποίο παραδόθηκε από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ, διέρρευσε σήμερα στη δημοσιότητα προκαλώντας την αντίδραση της ΠΑΕ για τον τρόπο κοινοποίησής του.

Από την πλευρά της ΠΑΕ επισημαίνεται ότι πλέον ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει άποψη για το ποιοι πραγματικά επιθυμούν και ποιοι όχι την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη, διαβάζοντας το περιεχόμενο του μνημονίου.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την παραλαβή του κειμένου, οι επιτελείς της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ είχαν σημειώσει πως το μνημόνιο χρειάζεται σημαντικές διορθώσεις, καθώς εντοπίζονται αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό που είχε συνταχθεί από την τεχνοκρατική επιτροπή του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, στο πρώτο τους σχόλιο, υπογράμμιζαν πως παραμένουν προσηλωμένοι στην εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, τονίζοντας ότι η κοινή λογική πρέπει να αποτελέσει οδηγό στη συζήτηση.

Ένα 24ωρο αργότερα, η δημοσιοποίηση του μνημονίου συνεργασίας προκάλεσε την αντίδραση από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «ευχαριστούμε την ηγετική ομάδα του ΑΣ και το φίλα προσκείμενο σ΄ αυτήν Μέτροσπορτ για τη δημοσιοποίηση του τροποποιημένου μνημονίου», έλεγαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι της ΠΑΕ, προσθέτοντας πως «πλέον μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει ποιοι πραγματικά θέλουν και ποιοι όχι την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη».