Νέο φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει το 2026 και γιατί;

Το φαρμακείο αυτοκινήτου είναι υποχρεωτικός εξοπλισμός και από τις 18 Ιουνίου 2026 ισχύουν νέες προδιαγραφές για το περιεχόμενό του.

To Pricefox, η online πλατφόρμα όπου μπορείς να βρεις τη φθηνότερη ασφάλεια αυτοκινήτου, ενημερώνει τους οδηγούς για τις αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκινήτου και τις νέες προδιαγραφές.

Τι περιλαμβάνει το νέο υποχρεωτικό φαρμακείο αυτοκινήτου;

Πλέον το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο DIN 13164:2022 ή ισοδύναμο ISO και να φέρει τη σχετική σήμανση.

Αυτό που αλλάζει στην πράξη είναι ότι το φαρμακείο γίνεται πιο οργανωμένο και πιο χρήσιμο σε πραγματική ανάγκη. Η έμφαση δεν είναι πια σε παλιά υλικά όπως το βαμβάκι και το οινόπνευμα, αλλά στην άμεση αντιμετώπιση τραυμάτων, στην προστασία από το κρύο και στη βιοασφάλεια.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης (ελάχιστες διαστάσεις 210 x 160 cm). Ρολό ταινίας στερέωσης (λευκοπλάστης). Σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων (τσιρότα – 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών). Αποστειρωμένοι ατομικοί επίδεσμοι (σε τρία μεγέθη: Μικρός, Μεσαίος, Μεγάλος). Επίθεμα εγκαυμάτων / Αποστειρωμένη γάζα (μεγάλων διαστάσεων). Κομπρέσες για τραύματα (10 x 10 cm). Ελαστικοί επίδεσμοι στερέωσης (σε δύο πλάτη: 6 cm και 8 cm). Τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης. Ψαλίδι πρώτων βοηθειών (με στρογγυλεμένες άκρες). Γάντια μιας χρήσης (4 τεμάχια – ιατρικού τύπου). Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος. Ιατρικές μάσκες προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2). Έντυπες οδηγίες πρώτων βοηθειών (με εικονογράμματα).

💡 Χρήσιμη συμβουλή: Αν αγοράσεις νέο φαρμακείο, έλεγξε πάνω στη συσκευασία να αναγράφεται ξεκάθαρα DIN 13164:2022. Έτσι γλιτώνεις το μπέρδεμα με παλιότερα σετ που μπορεί να μην καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις.

Τι αλλάζει σε σχέση με το παλιό φαρμακείο;

Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι πλέον το περιεχόμενο είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Δεν αρκεί να έχεις ένα γενικό φαρμακείο, αλλά ένα σετ που να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του νέου προτύπου.

Με απλά λόγια, το νέο φαρμακείο δίνει προτεραιότητα σε:

τραύματα και αιμορραγίες

εγκαύματα και εκδορές

ασφαλή παροχή βοήθειας

άμεση χρήση σε τροχαίο ή άλλη επείγουσα ανάγκη

Τι μπορώ να προσθέσω προαιρετικά;

Ο νόμος ορίζει μόνο το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις ένα πιο πλήρες φαρμακείο, αρκεί να μην αφαιρείς τα υποχρεωτικά είδη.

Μπορείς προαιρετικά να προσθέσεις:

παυσίπονο ή αντιπυρετικό

αντισταμινικό

θερμόμετρο

λαβίδα

αντισηπτικό σπρέι

κρέμα για τσιμπήματα ή ήπια εγκαύματα

⚠️ Προσοχή: Τα προαιρετικά είδη δεν αντικαθιστούν τα υποχρεωτικά. Σε έλεγχο, αυτό που μετράει είναι αν το φαρμακείο σου καλύπτει το DIN 13164:2022.

Πώς ελέγχω αν το φαρμακείο μου είναι εντάξει;

Καλό είναι να κάνεις έναν γρήγορο έλεγχο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Τα υλικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και εντός ημερομηνίας λήξης.

Τσέκαρε κυρίως τα εξής:

αν αναγράφεται DIN 13164:2022

αν τα υλικά είναι σφραγισμένα και δεν έχουν λήξει

αν υπάρχουν όλα τα τεμάχια

αν το κουτί φέρει σήμανση CE

αν η συσκευασία παραμένει καθαρή και ανθεκτική

Τι πρόστιμο ισχύει αν δεν έχω φαρμακείο;

Αν το όχημά σου δεν έχει το προβλεπόμενο κιβώτιο πρώτων βοηθειών ή αυτό είναι ελλιπές, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 30€.

Γι’ αυτό αξίζει να κάνεις έναν απλό έλεγχο πριν βγεις στον δρόμο, ειδικά αν το φαρμακείο σου είναι παλιό ή δεν θυμάσαι πότε το ανανέωσες τελευταία φορά.

Ένα βασικό φαρμακείο αυτοκινήτου με τις νέες προδιαγραφές κοστίζει κατά μέσο όρο μόλις 15–16€. Είναι μια μικρή δαπάνη που σε γλιτώνει από το πρόστιμο των 30€ και, κυρίως, σε κρατά καλυμμένο σε περίπτωση ανάγκης.

Τι να θυμάμαι πριν ξεκινήσω;

Αν θέλεις να είσαι πραγματικά καλυμμένος, κράτα αυτά τα 4:

να είναι συμβατό με DIN 13164:2022

να έχεις όλα τα υποχρεωτικά είδη

να είναι άμεσα προσβάσιμο

να μην έχει ληγμένα υλικά

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμεύει το φαρμακείο αυτοκινήτου;

Το φαρμακείο αυτοκινήτου μπορεί να σου φανεί χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σου.

Μερικές από αυτές είναι:

Τραυματισμοί και ατυχήματα: Για παράδειγμα ελαφρύ τραύμα, κοψίματα ή εκδορές.

Για παράδειγμα ελαφρύ τραύμα, κοψίματα ή εκδορές. Αντιμετώπιση αδιαθεσίας: Σε περίπτωση πονοκεφάλου, πυρετού, τάσης για εμετό.

Σε περίπτωση πονοκεφάλου, πυρετού, τάσης για εμετό. Αντιμετώπιση αλλεργίας .

. Μακρινό ταξίδι και έκτακτες ανάγκες: Σε περίπτωση που κάνεις μακρινό ταξίδι και δεν υπάρχει κοντά σου φαρμακείο.

Σε περίπτωση που κάνεις μακρινό ταξίδι και δεν υπάρχει κοντά σου φαρμακείο. Έντονα καιρικά φαινόμενα: Σε περίπτωση έντονης κακοκαιρίας, καλό είναι να έχεις μαζί σου κουβέρτες αλουμινίου.

Πού πρέπει να το βάλω μέσα στο αυτοκίνητο;

Το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται μέσα στο όχημα, σε σημείο εύκολα και άμεσα προσβάσιμο. Δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο, ούτε να έχει μέσα άλλα άσχετα αντικείμενα.

Στην πράξη, τα πιο αποδοτικά σημεία είναι:

το ντουλαπάκι συνοδηγού

μια εύκολα προσβάσιμη θήκη στην καμπίνα

ένας χώρος που δεν καλύπτεται από αποσκευές

Το να το έχεις θαμμένο στο πορτμπαγκάζ κάτω από πράγματα είναι μη αποδοτικό, γιατί σε ανάγκη χάνεις χρόνο.

Εκτός από το φαρμακείο όλοι οι οδηγοί πρέπει να φροντίζουν να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα αυτοκινήτου, όπως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Στο Pricefox, οι οδηγοί μπορούν να συγκρίνουν και να αγοράσουν την καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου και να εξοικονομήσουν έως 40% στα ετήσια ασφάλιστρα τους.