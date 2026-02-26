ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Χρέος όλων να σεβαστούν την πόλη και την ομάδα που μας φιλοξενεί

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες και προτροπές προς τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στο Βίγκο και θα παρακολουθήσουν τον αποψινό (26/02, 22:00) αγώνα με τη Θέλτα.

Η ανακοίνωση ανέφερε:

«Χρέος όλων να σεβαστούν την πόλη και την ομάδα που μας φιλοξενεί και να μην βάλουμε σε κίνδυνο την παρουσία των φίλων της ομάδας στις επόμενες ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις. Ως σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους του Δικεφάλου έχει οριστεί η Praza da Porta do Sol, σημείο που θα βρείτε εδώ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πρέπει να βρίσκονται σε αυτό μέχρι τις 17:30. Εκεί θα σταθμεύσουν τα οχήματα και από εκεί θα μεταβούν πεζοί στο γήπεδο. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 (τοπική ώρα) συνοδεία αστυνομίας. Η διαδρομή προς το στάδιο διαρκεί 45 λεπτά. Οι Θύρες του Estadio Abanca Balaidos θα ανοίξουν στις 19:00 (τοπική ώρα) για τους φίλους του ΠΑΟΚ που διαθέτουν εισιτήρια για τη Θύρα 20, ενώ για τους κατόχους εισιτηρίων πρώτης κατηγορίας (Θύρες 2 και 5) η είσοδος θα ξεκινήσει στις 19:45. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι φίλοι του Δικεφάλου θα παραμείνουν για περίπου 20 λεπτά στην κερκίδα τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών. Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται έγκυρο εισιτήριο σε εκτυπωμένη μορφή Α4 ή σε ηλεκτρονική μορφή (ανοιγμένο PDF από το email αγοράς).

Τα screenshots δεν γίνονται αποδεκτά. Περιμετρικά του γηπέδου θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων και σωματικοί έλεγχοι. Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Υπενθυμίζεται επίσης πως απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη καπνογόνων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, κροτίδων, η χρήση λέιζερ και η μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων. Δεν επιτρέπονται πανό με πολιτικό, ρατσιστικό, θρησκευτικό ή υβριστικό περιεχόμενο. Στο γήπεδο λειτουργεί προηγμένο σύστημα παρακολούθησης, συνεπώς απαιτείται αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες. Επιτρέπονται μόνο εθνικές σημαίες χωρίς σύμβολα ή μηνύματα που μπορεί να εκληφθούν ως πολιτικά ή προκλητικά από τις αρμόδιες αρχές. Φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν το γήπεδο».