ΠΑΕ Ηρακλής: Ανακοίνωσε νέο τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και ωράριο

Νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-2027 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε και το ωράριο λειτουργίας των γραφείων ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι, ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα, θα ισχύσει εορταστικό ωράριο λειτουργίας για τα γραφεία της Μίκρας.

Συγκεκριμένα, από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Πέμπτη, το ωράριο θα διαμορφωθεί από τις 09:00 έως τις 20:00. Μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα, η διάθεση θα συνεχιστεί από την Τρίτη 14 Απριλίου, με το υφιστάμενο ωράριο 09:00 έως 17:00.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των φιλάθλων, δίνεται η δυνατότητα αγοράς εκπτωτικών εισιτηρίων διαρκείας εξ αποστάσεως. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται με τρόπο πληρωμής κατάθεσης και αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία θα εκδίδονται μέσω GOV, στο email: tickets@iraklis-fc.com. Μέχρι τη στιγμή έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης, ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας έχει φτάσει τα 238».

ΠΑΕ Ηρακλής

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τέμπη: Τι δείχνει το υλικό που κατασχέθηκε από το κινητό του πραγματογνώμονα – Στο φως νέα ντοκουμέντα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνελήφθη Ουκρανός για την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε καφετέρια – Αναζητείται ο ηθικός αυτουργός

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν δεν καταβληθούν αποζημιώσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Βόλου κάηκε ολοσχερώς ενώ μετέφερε 12χρονο στην Αθήνα – Δείτε φωτογραφία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Φωτεινή Αραμπατζή: “Δεν φοβήθηκα ποτέ, η αλήθεια δεν απειλείται”, λέει για το τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Διαθέσιμα επιπλέον εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Άρη