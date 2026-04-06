ΠΑΕ Ηρακλής: Ανακοίνωσε νέο τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και ωράριο

Νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-2027 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε και το ωράριο λειτουργίας των γραφείων ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι, ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα, θα ισχύσει εορταστικό ωράριο λειτουργίας για τα γραφεία της Μίκρας.

Συγκεκριμένα, από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Πέμπτη, το ωράριο θα διαμορφωθεί από τις 09:00 έως τις 20:00. Μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα, η διάθεση θα συνεχιστεί από την Τρίτη 14 Απριλίου, με το υφιστάμενο ωράριο 09:00 έως 17:00.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των φιλάθλων, δίνεται η δυνατότητα αγοράς εκπτωτικών εισιτηρίων διαρκείας εξ αποστάσεως. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται με τρόπο πληρωμής κατάθεσης και αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία θα εκδίδονται μέσω GOV, στο email: tickets@iraklis-fc.com. Μέχρι τη στιγμή έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης, ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας έχει φτάσει τα 238».