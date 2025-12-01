MENOY

ΠΑΕ Άρης: Τα νεότερα για τους τραυματίες ενόψει ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν σήμερα (01/12) το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο “Κλεάνθης Βικελίδης” (03/12, 21:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι Τάσος Δώνης και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό, ενώ Μιγκέλ Αλφαρέλα και Νοά Σούντμπεργκ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας. Αύριο, Τρίτη, ολοκληρώνεται η προετοιμασία για το ντέρμπι, με πρωινή προπόνηση, μετά το πέρας της οποίας θα ανακοινωθεί και η αποστολή.

Στο πρόγραμμα της ημέρας οι ποδοσφαιριστές του Μανόλο Χιμένεθ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Ασκήσεις ενεργοποίησης και rondo game για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.

Πηγή: metrosport.gr

