ΠΑΕ Άρης: Σε δύσκολη θέση ο Μανόλο Χιμένεθ μετά την ήττα αλλά και την αντίδρασή του στη βράβευση από την ΑΕΚ

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Μανόλο Χιμένεθ, μετά τα επτά παιχνίδια χωρίς νίκη για τον Άρη, τα οποία συνιστούν αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων ετών στη Super League 1.

Το θέμα δεν είναι όμως τα ρεκόρ όσο το αγωνιστικό τέλμα των «κιτρινόμαυρων» με τον Χιμένεθ στον πάγκο, τη στιγμή που ο ίδιος επικαλείται -συχνά- τις απουσίες.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, για τον Ισπανό τεχνικό υπάρχει δυσαρέσκεια, τόσο ως προς τη διαχείριση του υλικού του, με τον αστερίσκο των πολλών απουσιών σε κάθε παιχνίδι, αλλά και τα αποτελέσματα, τα οποία έχουν οδηγεί τον Άρη στους πέντε βαθμούς μακριά από την 5η θέση, τη στιγμή που εκκρεμεί ο αποψινός αγώνας του ΝΠΣ Βόλου με τον Λεβαδειακό.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν λύσεις για την αλλαγή εικόνας στην ομάδα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον του προπονητή και ενώ ακολουθεί «βαρύ» πρόγραμμα σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Μανόλο Χιμένεθ προφανώς και δε νιώθει άνετα και ξέρει ότι το κλίμα, όπως έχει διαμορφωθεί με τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, δεν είναι υπέρ του, επομένως περιμένει τις όποιες κινήσεις και αποφάσεις του Θόδωρου Καρυπίδη.

Ενόχλησε η βράβευση και το κασκόλ

Πλην των αγωνιστικών θεμάτων και της διαχείρισης του υλικού, το οποίο χρεώνεται ο Χιμένεθ, ο οποίος έχει παροπλίσει παίκτες, όπως ο Μισεουί και ο Μορουτσάν, γεγονός που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο Ισπανός από το βράδυ της Κυριακής (23/11) έχει ένα ακόμη φορτίο στην πλάτη του. Και αφορά με την τιμή που έκανε διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ στον πρώην προπονητή της, ο οποίος κάθισε τέσσερις φορές στον πάγκο της, και την πλακέτα την οποία παρέλαβε ως προπονητής του Άρη. Εκτός από την τιμητική βράβευση από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ο Χιμένεθ τιμήθηκε και από την πλευρά των οργανωμένων της Ένωσης, παραλαμβάνοντας ανθοδέσμη και παίρνοντας στα χέρια του κασκόλ της Original και το οποίο σήκωσε χαμογελαστός.

Τα παραπάνω δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από τον επικεφαλής της ΠΑΕ Άρη, Θόδωρο Καρυπίδη, από το μυαλό του οποίου περνούν διάφορα και ένα εξ’ αυτών έχει να κάνει με πιθανή αλλαγή στον πάγκο των Θεσσαλονικέων.